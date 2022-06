Supermercati Tosano apre a Pradamano 

Il nuovo punto vendita, come gli altri del Gruppo, sarà caratterizzato da un’alta specializzazione nel food, da un grandissimo assortimento e, principale punto di forza, dai prezzi molto concorrenziali. Per invitare alla prova, verrà applicato uno sconto eccezionale del 10% direttamente alle casse su tutta la spesa.

Atteso da alcuni mesi, fin da quando si è diffusa la notizia del cambio di insegna, è giunto il momento dell’apertura del nuovo ipermercato alimentare Ipertosano, presso il Centro Commerciale Pradamano, nell’omonimo comune a sud di Udine. Apre in grande stile, con un eccezionale sconto del 10 per cento su tutta la spesa fino al 19 giugno.

Con questa inaugurazione, il Gruppo approda per la prima volta in Friuli Venezia Giulia: gli altri Ipertosano sono distribuiti in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna.

Il nuovo punto vendita sorge a pochi minuti dall’autostrada A23, uscita Udine Sud, e dalla Tangenziale Sud. Dispone di una superficie di 11.600 mq, di cui 7.500 destinati alla vendita, con ampio parcheggio. Come ben sa chi già conosce Ipertosano, è altamente specializzato nell’alimentare: propone infatti una varietà di prodotti unica nel suo genere, con un assortimento di oltre 45.000 referenze, alta qualità a prezzi concorrenziali e ampia scelta di formati. L’offerta spazia dai freschi ai confezionati ai surgelati, con pane sfornato tutti i giorni e pasticceria fresca di propria produzione, gastronomia, rosticceria e sushi. Una selezione senza eguali di vini da tutta Italia e dal mondo. Prodotti etnici, per vegani, per intolleranze. Accanto ai grandi marchi leader di mercato, il punto vendita ospita anche le eccellenze dell’industria alimentare locale e delle piccole aziende artigianali. Completa l’offerta un fornitissimo settore dedicato a pulizia, igiene e articoli monouso.

La soddisfazione dei clienti ha premesso all’insegna di ricevere importanti riconoscimenti. Nell’ambito del prestigioso premio “CX Store Award” assegnato dalla rivista “Promotion” in base all’indagine che annualmente la stessa conduce sulla soddisfazione dei consumatori italiani, i Supermercati Tosano quest’anno si sono classificati primi in Italia per “Clientela soddisfatta” e per i migliori reparti “Enoteca”, “Birre”, “Succhi e acque”, “Igiene e bellezza” e primi in Veneto per il miglior rapporto “Qualità/prezzo”.

Anche “Altroconsumo” ha dato voce all’opinione dei consumatori tramite interviste sui supermercati preferiti. In cima alla classifica generale, Tosano risulta quello meglio apprezzato per i “prezzi”, è tra le prime posizioni per “facilità nel comprare tutto” e nelle prime posizioni tra le catene locali per la “qualità globale”.

Nel punto vendita di Pradamano è stato confermato il personale già operativo nella precedente gestione, a cui si è aggiunta l’assunzione di circa 50 nuovi collaboratori ed è tuttora aperta la ricerca di altre figure professionali specializzate in vari settori.

La sede centrale è a Cerea, in provincia di Verona, dove sorge il vero cuore operativo, un centro logistico di 90.000 mq, tuttora in fase di espansione, con movimentazione delle merci completamente automatizzata. Altri numeri rendono l’idea della dimensione del Gruppo: oltre 50 anni di storia, oltre 3.500 dipendenti, 18 ipermercati di grandi superfici, tra i 6.000 e i 7.500 mq, tutti a gestione diretta, un dark store di 7.000 mq per la preparazione della spesa online.

Il successo dei Supermercati Tosano nasce da strategie aziendali messe a punto nel corso degli anni: da un lato l’alta specializzazione nel food, dall’altro una forte politica di riduzione dei prezzi durante tutto l’arco dell’anno su tutti i prodotti in vendita, grazie al potere di acquisto, al massimo contenimento dei costi e alla eliminazione di tutti gli interventi promozionali, dai volantini alle raccolte punti. Strategie sicuramente vincenti, visto il grande favore di pubblico che ha portato l’azienda ai primissimi posti nella classifica delle imprese veronesi.

Da alcuni anni è attivo il servizio di acquisti online “La tua spesa.com”, che permette di ordinare la spesa comodamente da casa scegliendo il tipo di consegna preferito: Drive (ritiro presso il punto vendita) e Delivery (consegna a domicilio con mezzi e personale Tosano). Un ulteriore servizio a disposizione del consumatore.