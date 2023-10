SYMPHONIKA ON THE ROCK: a Udine lo show-sinfonico che sta conquistando il pubblico di tutte le età

Arriva per la prima volta a Udine lo show rock-sinfonico che sta conquistando il pubblico di tutte le età: “Symphonika on the Rock” il 13 dicembre 2023 dal vivo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti – per il concerto organizzato da VignaPR e FVG Music Live – saranno in vendita dalle ore 10:00 di venerdì 20 ottobre online su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

“Symphonika on the Rock” è uno straordinario concerto che rivisita in chiave sinfonica alcuni dei più grandi successi della storia mondiale della musica rock: dai Rolling Stones ai Guns n’ Roses, passando per AC/DC, Led Zeppelin, Deep Purple, fino a Pink Floyd, Queen, Scorpions e tante altre leggende del rock che hanno fatto sognare intere generazioni.

Un concerto travolgente, in cui cantanti e special guest si alternano sul palco, interagendo con l’energica band e con l’orchestra, il tutto arricchito da una scenografia di forte impatto, e da un avvincente show di luci, laser, ledwall e proiezioni.

Il rock incontra il sinfonico, il classico e il moderno si fondono, l’impatto sonoro e la carica emotiva delle hit più leggendarie si mescolano al sound imponente e maestoso di una grande orchestra.

“Ancora oggi i grandi classici internazionali sono i più? ascoltati nelle piattaforme streaming, così come le band storiche degli anni ’60, ’70 e ’80 sono ancora le più? richieste sia dalle vecchie che dalle nuove generazioni. La nostra missione è offrire dei concerti memorabili dando una nuova veste ai più grandi classici del rock, in uno spettacolo che emoziona e coinvolge il pubblico di tutte le età” queste le parole degli ideatori di Symphonika on the Rock.

SYMPHONIKA ON THE ROCK

UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

13 DICEMBRE 2023, ore 21:00

Prezzo dei biglietti:

Platea gold € 49,00 + dp

Platea numerata € 44,00 + dp

Prima galleria € 39,00 + dp

Seconda galleria € 34,00 + dp

Terza galleria € 30,00 + dp

Biglietti in vendita dalle ore 10:00 di venerdì 20 ottobre online su Ticketone.it e in tutti i punti di vendita autorizzati