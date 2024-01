Tananai in concerto a Jesolo sabato 2 novembre

Dopo qualche mese di stop in seguito a una stagione 2022-2023 di successi, Tananai, cantautore e produttore discografico, torna a far suonare la propria musica annunciando il nuovo “Tananai Live 2024”, tour che toccherà i palasport di tutta Italia il prossimo autunno. La tournée, che si annuncia già fra le più attese della prossima stagione indoor, partirà con ufficialmente con la data zero in programma il prossimo sabato 2 novembre al Palazzo del Turismo di Jesolo (inizio alle 21.00).

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl e Magellano Concerti, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno in vendita sul circuitoTicketone dalle 16.00 di lunedì 22 gennaio.

“Tananai è senza dubbio uno dei più importanti artisti del panorama musicale italiano, capace di far divertire e ballare con i suoi brani ma anche emozionare e far riflettere come è nelle corde dei cantautori più sensibili. L’anno scorso ha contribuito al grandissimo successo di Suonica Festival e siamo felici che il suo legame con Jesolo prosegua, perché significa che nella nostra città gli artisti si trovano a loro agio e noi possiamo godere di buona musica e quindi di importanti appuntamenti culturali oltre che dal forte richiamo turistico e promozionale“. Ha commentato l’assessore al Turismo del Comune di Jesolo, Alberto Maschio.

Il 2023 ha visto Tananai protagonista, apprezzato da pubblico e critica con oltre 40mila biglietti venduti per il suo primo tour nei palasport completamente sold out nel 2023 e un’estate live da tutto esaurito nei principali festival di tutta Italia, in top10 nella classifica Fimi degli album più venduti dello scorso anno con “Rave, Eclissi” (doppio disco di platino) e #5 nella classifica dei singoli più acquistati con “Tango” (quadruplo disco di platino). Consolidata la sua figura di cantautore sincero e versatile, Tananai apre ora una nuova fase della sua carriera artistica.

Tananai ha iniziato la carriera musicale nel 2014 con il nome Not for Us, producendo principalmente musica elettronica, per poi orientarsi verso un genere più pop con lo pseudonimo Tananai a partire dal 2018. Raggiunge la notorietà in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo 2022, nel quale il suo brano “Sesso occasionale” si classifica ultimo, ma riscontra un buon successo radiofonico ed entra nella top 10 FIMI. Nell’estate dello stesso anno raggiunge il primo posto della classifica FIMI con il singolo quattro volte platino “La dolce vita”, insieme a Fedez e Mara Sattei. Nell’autunno 2022 esce “Abissale”, certificato disco di platino, singolo che apre la strada al primo album di inediti di Tananai “RAVE, ECLISSI”, pubblicato il 25 novembre certificato disco d’oro, immagine delle due anime dell’artista, quella più festosa e la parte più introspettiva. Successo che rappresenta la consacrazione è poi il quinto posto in classifica al 73° Festival di Sanremo, in gara con “Tango”, certificato triplo platino, il cui video ha riscosso grande attenzione da parte di pubblico e critica per aver raccontato la storia d’amore di Olga e Maxim, due ragazzi ucraini separati dal conflitto.