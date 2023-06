Teatro fatto di niente martedì 6 giugno a Udine 

Quindicesima edizione di Teatro fatto di niente! Lo storico progetto dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia che anche quest’anno ha coinvolto tutte le sei classi della scuola primaria Friz approderà martedì 6 giugno (ore 17.00) sul palcoscenico dell’Auditorium Zanon di Udine per presentare lo spettacolo finale dal titolo “Un mondo di libri”. Realizzato in collaborazione con l’Istituto comprensivo VI di Udine, il progetto è stato curato quest’anno dall’attrice, drammaturga e docente teatrale Serena Di Blasio assieme al danzatore Marco Pericoli per il CTA di Gorizia.

Il libro è stato il tema dell’edizione 2023 e ogni classe ha approfondito un particolare aspetto del personale rapporto con questo oggetto così speciale, capace di racchiudere un mondo. Alcuni hanno immaginato usi alternativi e inconsueti del libro, altri hanno raccontato l’intimo rapporto con questo oggetto, a volte amato e a volte detestato. Qualcuno ha immaginato la casa ideale del libro mentre altri ancora hanno condiviso le gioie e le fatiche di imparare a leggere. Infine, i bambini e le bambine delle classi quinte hanno lavorato sull’apocalittico scenario di un mondo senza libri, immaginando di scriverne loro stessi uno.

Tra i progetti di punta dell’Ente Regionale Teatrale, Teatro fatto di niente è un laboratorio annuale che mette al centro il bambino sia nella sua dimensione individuale sia all’interno di quella peculiare comunità che è la classe. Il progetto ha scelto la semplicità come poetica, proponendo ai bambini un contesto per mettersi in gioco che privilegia gli aspetti formativi, simbolici ed evocativi del Teatro. Coadiuvati da esperti delle arti sceniche e dai loro insegnanti, i bambini approfondiscono il tema prescelto mediante un approccio teatrale, lavorando quindi sia sulla scrittura del testo sia sulla elaborazione della sua messa in scena che, rinunciando volutamente a scenografie, costumi ed effetti speciali, permette ai bambini di esprimere liberamente pensieri ed emozioni.