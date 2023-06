Leo Gassmann in concerto a Udine per Friuli Doc. 10 settembre 2023

Il Comune di Udine è lieto di annunciare il concerto di Leo Gassmann, che si terrà durante la manifestazione Friuli Doc 2023. L’evento, che si svolge annualmente nel cuore della città di Udine, è uno dei momenti più attesi e celebrati dell’anno, dedicato alla promozione e alla valorizzazione della cultura, dell’enogastronomia e delle tradizioni friulane.

Leo Gassmann, giovane artista di straordinario talento, è stato scelto come protagonista di questa 29ª edizione di Friuli Doc. Il concerto si terrà il 10 settembre alle ore 21 in Piazza Libertà, uno dei luoghi più suggestivi della città, e offrirà ai cittadini e ai visitatori un’esperienza musicale indimenticabile.

Leo Gassmann, noto per la sua voce potente e la sua presenza scenica, si è rapidamente affermato come uno dei più promettenti cantautori italiani della sua generazione. Con le sue canzoni sincere e coinvolgenti, ha conquistato il cuore di un vasto pubblico, rendendosi protagonista anche nell’ultima edizione di Sanremo.

“Il concerto di Leo Gassmann rappresenta una grande opportunità per gli amanti della musica, in un contesto unico come quello di Friuli Doc. – Commenta il Vice Sindaco Alessandro Venanzi – Sarà l’occasione perfetta per celebrare insieme la cultura e l’identità del Friuli con un ospite giovane ma di risonanza nazionale, che sono sicuro sarà apprezzato da tutti.”

La manifestazione Friuli Doc 2023, oltre al concerto di Leo Gassmann, offrirà una varietà di eventi culturali, gastronomici e artistici, che coinvolgeranno tutto il territorio e le sue eccellenze. Il programma completo della manifestazione sarà annunciato dall’Amministrazione nelle prossime settimane.