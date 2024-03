TECNICHE PAGHE E CONTRIBUTI

Proseguono le iniziative per la formazione continua di occupati e disoccupati al Bearzi di Udine, dove sono aperte le iscrizioni a dieci nuovi corsi gratuiti in partenza presso la Fondazione FP Ine Bearzi.

Perchè partecipare?

Il corso consente di acquisire le competenze necessarie per svolgere le attività relative alla gestione amministrativa del personale. Appartiene al settore economico-produttivo denominato Area comune e ha carattere propedeutico: rappresenta cioè il primo passo per l’acquisizione di un profilo professionale completo. Si tratta di competenze alla gestione della documentazione e delle retribuzioni del personale.

Che cosa si farà?

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico Professionali della Regione FVG.

Al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze per:

GESTIRE IL RAPPORTO DI LAVORO, che ha l’obiettivo di trasmettere le conoscenze e abilità fondamentali per la gestione della documentazione e delle scadenze relative a un rapporto di lavoro, dall’assunzione alla cessazione, sulla base della normativa vigente:

Le fonti del diritto del lavoro

Gestione del rapporto di lavoro

ELABORARE IL CEDOLINO PAGA, che ha l’obiettivo di fornire tutti gli strumenti necessari per una corretta e puntuale elaborazione della busta paga sulla base della normativa vigente:

Elaborazione del cedolino paga

Strumenti di office per l’amministrazione del personale e l’elaborazione cedolini paga (Word – excel)

Il corso comprende inoltre i moduli sulla ricerca attiva del lavoro, accompagnamento al lavoro e sulla sicurezza, generale e specifica.

Chi può partecipare?

Per partecipare ai corsi del Catalogo professionalizzante PIAZZA GOL è necessario avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia.

La partecipazione all’operazione richiede il possesso dei seguenti prerequisiti:

– conoscenza della lingua italiana pari al livello B1 del Quadro comune europeo per l’apprendimento delle lingue

– possesso delle competenze logico-matematiche di base

Quanto dura?

L’avvio del corso è previsto per il 6 maggio 2024, si terrà in fascia serale.

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi (almeno 6 iscritti). La durata totale è di 250 ore. Non è previsto lo stage.

Attestato

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG.

A chi avrà frequentato i moduli sulla sicurezza generale e specifica saranno inoltre rilasciati i relativi attestati, aventi valore legale.

Come partecipare?

Le persone occupate possono rivolgersi direttamente all’ente organizzatore, presso i recapiti indicati qui sotto.

Le persone disoccupate possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL rivolgendosi al Centro per l’impiego.

Sede del corso

FONDAZIONE FP INE – IS Cfp Bearzi Via Don Bosco, 2 – 33100 Udine

Referente del corso

Deborah Cescutti

Telefono 0432493981

E mail: [email protected]

per questo annuncio contattare:

CNOS FAP

Via Don Bosco, 2 – 33100 Udine (UD)

Partita Iva: 00467590303

email: [email protected]