Teenage Dream sabato 5 agosto a Lignano

Manca sempre meno all’inizio di Nottinarena, la rassegna che ad agosto a Lignano Sabbiadoro sarà la casa grandi eventi in Friuli-Venezia Giulia. L’anteprima è fissata per sabato 5 agosto alle ore 21:00 con il format che sta conquistando migliaia di giovani in tutta Italia: Teenage Dream, la festa dedicata a musica, film e serie Tv degli anni 2000, vicinissima al sold out. Gli ultimi biglietti sono disponibili online su Ticketsms.it.

L’Arena Alpe Adria per una sera si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto. Teenage Dream è “la festa di tutti, quella festa che non c’era mai stata, se non nelle nostre camerette, sotto la doccia, in macchina con gli amici a fine serata”. Una festa in continua evoluzione in cui, alle radici del “The 2000 Tree”, sarà possibile ripercorrere, con quel giusto mix di nostalgia, amarcord e felicità, gli iconici anni 2000, attraverso un live show dedicato alle colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hanna Montana e molti altri.

Nottinarena che si sta consolidando come una tra le rassegne più amate del pubblico, quest’anno ha scelto di partire con un’anteprima e questa serata che oltre ai 50.000 biglietti venduti e un tour sold out praticamente ovunque, è virale anche sui social con oltre 8 Milioni di visualizzazioni su TikTok e quasi 100 mila followers su Instagram. Sarà un bel viaggio nel tempo, dove tra un karaoke e un ballo con le sigle di Disney Channel, salirà sul palco anche una super ospite internazionale: Brenda Asnicar, diventata celebre in tutto il mondo grazie alla serie “Il Mondo di Patty”.

Dopo questo evento, spazio alla rassegna vera e propria, che anche quest’anno offre un cartellone di grande qualità ed eterogeneo, in grado di intercettare i gusti di un pubblico davvero ampio. Il primo appuntamento sarà sabato 19 agosto con la comicità irresistibile del duo i Soliti Idioti. Domenica 20 agosto invece protagoniste saranno le regine della musica italiana Paola & Chiara. Protagonista poi sarà sabato 26 agosto l’icona della musica mondiale Robert Plant e domenica 27 agosto sul palco salirà il miglior progetto tributo dedicato a Battisti-Mogol, Canto Libero. Giovedì 31 agosto invece arrivano le potenti chitarre dei Franz Ferdinand 31 agosto e infine sabato 2 settembre la coppia musicale più amata in Italia, i Coma Cose. I biglietti per tutti e cinque gli eventi sono disponibili online su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.