Davide Toffolo 11 maggio a Pordenone

Giovedì 11 Maggio tornerà sul palco del Capitol, DAVIDE TOFFOLO, per presentare, con uno spettacolo di musica, parole e disegno dal vivo, BESTIARIO, il suo ultimo libro edito da Feltrinelli.

Mentre il 12 Maggio, in occasione del settanduesimo compleanno di Steve Wonder, il musicteller FEDERICO SACCHI porterà in scena WONDERFUL VISION, IL SOGNO DI MARTIN LUTHER KING SECONDO STEVIE WONDER, un’esperienza d’ascolto, un vero e proprio documentario dal vivo che fonde storytelling, musica, teatro e video, un’immersione nella storia e nella musica per celebrare le 72 primavere di un Genio assoluto.

Il 13 Maggio quarto, ed ultimo per questa stagione, attesissimo appuntamento con la MASTERCLASS di FIBA ACADEMY, protagonista della serata sarà la VODKA. Dalle 22:30 entrata libera e la selezione musicale di DJ The Pear