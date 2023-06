serata gratuita a Tolmezzo con i PLANET FUNK. 23 giugno

Da oltre vent’anni rappresentano una delle realtà più significative del panorama elettro-dance internazionale: i Planet Funk domani sera alle ore 21:00 saranno protagonisti a Tolmezzo di un imperdibile concerto – organizzato da Fvg Music Live e VignaPR, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Tolmezzo e PromoTurismoFVG – a ingresso gratuito in Piazza XX Settembre.

C’è molta attesa per questa data che fa parte del tour estivo in cui presenteranno dal vivo i due nuovi singoli “The World’s End” (uscito a gennaio) e “Any Given Day” (uscito il 2 giugno), tra gli ultimi lavori realizzati dalla formazione al completo prima della scomparsa di Sergio Della Monica e che anticipano l’uscita di un nuovo disco di inediti. Il nuovo brano è stato scelto come colonna sonora del nuovo spot Vodafone in onda su tutte le tv e radio nazionali dal 15 giugno.

Oggi i Planet restano nella storia per aver contribuito in maniera significativa alla musica elettronica, con milioni di ascolti e passaggi in radio e partecipazioni alla line up dei principali festival europei con performance infuocate che hanno fatto ballare di gioia decine di migliaia di persone. La band presenterà un nuovo assetto live dal grande impatto sonoro e suonerà i successi che hanno caratterizzato tutti questi anni di storia.

In occasione di questo evento sono previste alcune modifiche alla circolazione stradale. Per queste info e per quelle relative ai parcheggi consultare il sito del Comune di Tolmezzo www.comune.tolmezzo.ud.it.

PLANET FUNK

VENERDÌ 23 GIUGNO 2023 (inizio concerto ore 21:00)

TOLMEZZO (UD), Piazza XX Settembre

Ingresso gratuito