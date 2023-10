Treni storici FVG, le date di novembre

Sono tre le date nel mese di novembre per salire a bordo di un treno storico e raggiungere alcuni

significativi eventi del mese sul territorio regionale, un’iniziativa promossa da Fondazione FS e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con PromoTurismoFVG che punta a promuovere gli spostamenti a basso impatto ambientale grazie ad una tariffa speciale, un’offerta di qualità e alla possibilità di portare con sé la bicicletta.

Per gli amanti della storia e dell’agroalimentare che sceglieranno una carrozza “Centoporte” per spostarsi, trainati da locomotive elettriche, diesel o a vapore e seduti nei bellissimi salottini anni Trenta, saranno organizzate nelle località di arrivo visite guidate gratuite a tema.



Sabato 4 novembre, il Treno della Grande Guerra partirà da Trieste diretto a Redipuglia in occasione delle celebrazioni commemorative in onore ai caduti della Prima guerra mondiale nella giornata dell’Unità nazionale e della Festa delle Forze armate, che si svolgeranno al Sacrario militare alla presenza delle autorità e cariche dello Stato e della Regione Friuli Venezia Giulia. Al termine delle celebrazioni pubbliche, guide esperte di storia condurranno i passeggeri del treno alla visita del Sacrario che si concluderà con la rievocazione del “rancio del soldato”, una piccola degustazione offerta gratuitamente ai passeggeri.

Domenica 5 novembre, sempre il Treno della Grande Guerra partirà da Udine alla volta di Forgaria nel Friuli e di Pinzano al Tagliamento, percorrendo in parte un tratto della Ferrovia Pedemontana. In entrambe le località, ad accogliere i passeggeri sono previste delle visite guidate di carattere storico con la possibilità di scegliere tra due itinerari tematici sulla Grande Guerra: un percorso incentrato su Forgaria nel Friuli e uno dedicato a Pinzano al Tagliamento. Il primo porterà alla scoperta dell’area di San Rocco dove, oltre ai percorsi della Grande Guerra, gli ospiti potranno visitare la mostra “Cara mamma ti

scrivo”, dedicata alle cartoline dal fronte; il secondo prevede un’escursione a piedi al Sacrario del Col Pion, situato in un suggestivo punto panoramico sul Tagliamento, e una visita al Museo della Grande Guerra di Ragogna. Nel corso della giornata verranno allestite rappresentazione sceniche a tema e sarà possibile degustare i prodotti tipici locali nel contesto della Festa d’autunno a San Rocco e nei locali tipici di Pinzano.

Domenica 12 novembre sarà il turno del Treno del formaggio che da Sacile porterà i passeggeri a Gemona del Friuli lungo i binari della storica Ferrovia Pedemontana, in occasione della festa del formaggio “Gemona, formaggio…e dintorni”, kermesse enogastronomica dedicata ai prodotti lattiero-caseari e alle tradizioni agricole che quest’anno giunge alla sua ventiduesima edizione. Negli anni, la manifestazione si è arricchita di tantissimi produttori provenienti anche da fuori regione e di stand enogastronomici per la degustazione di moltissime specialità e di vini regionali ed italiani.

I biglietti sono in vendita attraverso tutti i canali Trenitalia: www.trenitalia.com, biglietterie e self-service di stazione, agenzie di viaggio abilitate.

Durante i viaggi in treno, l’associazione Museo Stazione Trieste Campo Marzio offrirà informazioni e approfondimenti sulla storia, la tecnica e la cultura ferroviaria.