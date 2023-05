Castello di San Giusto teatro estivo di Trieste

Dal 28 giugno al 29 luglio, 10 spettacoli con artisti di fama nazionale e internazionale animeranno uno dei luoghi simbolo della città e porteranno avanti l’assunto di “Città dei Teatri” a livello nazionale.

Il cartellone spazia a 360° gradi mantenendo la varietà della proposta artistica di una stagione teatrale e si pone l’obiettivo e l’ambizione di raggiungere un pubblico più eterogeneo possibile, con nomi che attireranno sicuramente anche l’interesse oltre i confini regionali e nazionali, offrendo quindi una proposta sia per i turisti italiani e internazionali che saranno sicuramente già in città durante il periodo della rassegna.

Spettacoli, concerti, personaggi iconici, grandi interpreti e artisti che sperimenteranno cose nuove. In questa programmazione – pensata da Vigna PR e Good Vibrations Entertainment in collaborazione con Fvg Music Live – ce n’è davvero per tutti i gusti. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili dalle ore 10:00 di martedì 30 maggio online su Ticketone.it, al Ticket Point di Trieste e in tutti i punti vendita autorizzati.

LA PROPOSTA ARTISTICA

Ad inaugurare mercoledì 28 giugno il cartellone di Trieste Estate 2023 al Castello di San Giusto sarà “La Milonga del Futbol”, lo spettacolo di Federico Buffa – uno dei più autorevoli e amati narratori sportivi italiani – che racconterà come solo lui sa fare le storie potenti, intrise di romanticismo e di italianità, di Renato Cesarini, Omar Sivori, Diego Armando Maradona e Lionel Messi, proprio nell’anno in cui l’Argentina ha vinto la Coppa del Mondo.

Giovedì 29 giugno sul palco saliranno i Lucky Chops, brass band newyorchese, autentico fenomeno del crossover mondiale. Negli anni hanno guadagnato fan in tutto il mondo e milioni di visualizzazioni su Youtube: proprio grazie ai video caricati sul web, alle cover in chiave vintage di grandi successi rock e pop e all’incredibile capacità tecnica che si evince anche dai brani inediti, la band ha acquisito una notevole e crescente fama.

Lunedì 3 luglio arriva una vera e propria star mondiale: sul palco la divina Omara Portuondo (Buena Vista Social Club), la cantante cubana naturalizzata spagnola, divenuta famosa in tutto il mondo grazie al mitico progetto musical-cinematografico Buena Vista Social Club. Un concerto unico e una serata speciale, dedicati proprio ai grandi successi del gruppo che ha portato in tutto il mondo le sonorità di son e habanera tipiche della musica tradizionale cubana.

E poi “Eri con me – Alice canta Battiato” al Castello di San Giusto di Trieste domenica 9 luglio. Alice, con la sua personalità vocale unica e un percorso artistico sempre in evoluzione, si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso attraverso le sue meravigliose canzoni.

All’interno del cartellone un’altra vera chicca sarà il concerto di Arturo Sandoval, il più importante trombettista al mondo e uno dei musicisti più brillanti, poliedrici e rinomati del nostro tempo. 10 Grammy, Billboard Awards, un Emmy Award e un’esibizione alla Casa Bianca e al Super Bowl del 1995, Arturo Sandoval si esibirà al Castello di San Giusto mercoledì 12 luglio.

Spazio anche alle sperimentazioni: venerdì 14 luglio musica classica e house si fondono in un concerto speciale. Dj Ralf, uno dei più grandi dj di tutti i tempi e l’Orchestra Rossini si incontrano per regalare al pubblico una serata unica e irripetibile.

Mercoledì 19 luglio serata evento dedicata al mitico Duca Bianco con il concerto degli Stardust – Tributo a David Bowie. Non una semplice esecuzione dei brani ma la narrazione di una storia, quella di Ziggy Stardust, attraverso la sua straordinaria musica.

Il 21 luglio sarà la serata dedicata ai più giovani con Teenage Dream, il format concerto che sta spopolando nei grandi club, in cui tutti ad un certo punto iniziano a cantare le canzoni di High School Musical. Una serata anni 2000, un karaoke a tema Disney Channel, coreografie di High School Musical e i duetti di Camp Rock.

Due grandi personaggi dello spettacolo italiano venerdì 28 luglio presenteranno a Trieste “La Verità vi prego sull’amore”, un’indagine su cosa sia l’amore oltre le frasi fatte. In scena al Castello di San Giusto Stefano Massini, narratore pop, graffiante, ironico, spiazzante – unico autore italiano nella storia ad aver ricevuto l’Oscar del teatro americano – e Luca Barbarossa, cantautore, scrittore e conduttore radiofonico.

Dopo un trionfale tour di concerti in Italia, in Europa e in America i 40 FINGERS, il fenomenale quartetto di chitarristi che sta conquistando il pubblico in tutto il mondo, sabato 29 luglio torneranno nella loro Trieste.