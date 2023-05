Le 5 principali opzioni di software per la progettazione di circuiti stampati (inglese: PCB) nel 2023

È un ottimo momento per essere un progettista di PCB. Nel 2023, sono molte le piattaforme di progettazione d circuiti stampati tra cui è possibile scegliere, e la maggior parte di esse offre qualcosa di unico e diverso l’una dall’altra. Il segreto è scegliere il software di progettazione PCB più adatto alle proprie esigenze. Ciò significa che la scelta si basa sulle caratteristiche necessarie e sul prezzo.

Da tempo gli ingegneri elettronici e le società di ingegneria utilizzano software per progettare i layout dei loro circuiti stampati. Rispetto al metodo tradizionale di disegnare i layout a mano, il software per PCB è molto più avanti in termini di vantaggi e benefici.

Quindi, quale software scegliere? In verità, ogni designer ha le sue preferenze. Tuttavia, questa guida ha riunito un elenco delle 5 migliori opzioni software per circuiti stampati, tutte sicure, affidabili e altamente efficaci.

1. Altium Designer

Altium Designer è ampiamente considerato il miglior software per la progettazione di circuiti stampati sia per i principianti sia per gli ingegneri esperti di tutto il mondo.

Il motivo per cui Altium Designer è così ampiamente adottato è dovuto alle sue moderne funzionalità, tra cui:

Visualizzazione 3D dei circuiti stampati

Eccellente ambiente di progettazione per diagrammi, simulazioni e altro ancora

Ricerca dei componenti del produttore

Soluzioni di riutilizzo del design

Design ad alta velocità

Ovviamente, è per questo che molte delle più importanti università e scuole del mondo adottano questo software, poiché è davvero costruito per la prossima generazione di ingegneri e progettisti.

Se sceglierai Altium Designer come software principale, dovresti utilizzare questa guida di Altium Designer che ti aiuterà ad adattarti alla piattaforma e crea schema del circuito da zero.

Inoltre, è possibile attivare una versione di prova gratuita di Altium Designer, se desideri verificarne la validità prima di sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

2. EAGLE

EAGLE è un’altra opzione software che esiste da molto tempo (precisamente dal 1988). Ha tutti gli strumenti necessari per collegare i progetti schematici, collaborare con i colleghi e tutto il resto.

Usando il software si potranno provare:

Un editor di diagrammi di facile utilizzo

Gerarchia del diagramma

Caratteristica di annotazione positiva e negativa

Ovviamente, EAGLE è supportato anche da Windows, Mac e Linux, il che è sempre un bel vantaggio.

3. CircuitMaker

Se cerchi un software per circuiti stampati gratuito, fermati allora dal popolarissimo CircuitMaker.

CircuitMaker è un eccellente strumento per la progettazione di circuiti stampati schematici utilizzato da migliaia di persone, dai progettisti agli hobbisti, ed è particolarmente utile per chi vuole risparmiare ed evitare di spendere soldi in abbonamenti.

Rispetto ad Altium Designer, CircuitMaker è molto più limitato. Nonostante ciò, ha comunque alcune caratteristiche eccezionali da sfruttare:

Un’enorme libreria di componenti

Opzioni di condivisione e collaborazione

Instradamento automatico

Tecnologia 3D

Biblioteche in crowdfunding

Si tratta di un risultato piuttosto impressionante per una piattaforma gratuita.

4. EasyEDA

EasyEDA è un software per circuiti stampati più minimalista. Nonostante il design un po’ datato, EasyEDA è ancora affidabile e in grado di portare a termine il lavoro di progettazione dei tuoi progetti per circuiti stampati. Ecco le caratteristiche principali:

Migliaia di progetti open-source

Supporto per gli script

Layout del circuito stampato semplice e facile

Inoltre, EasyEDA è molto economico e conveniente, il che è un’ottima notizia per gli studenti.

5. KiCad

Infine, ecco KiCad. Questo software particolare possiede:

Un editor di schemi solido

Strumenti di modellazione 3D

Un’ampia libreria di componenti

In termini di dimensioni e scala, Kidcad può contenere 32 strati di rame, 14 strati tecnici e altri 4 strati secondari, il che lo rende più interessante per gli ingegneri di livello avanzato.