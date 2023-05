Backup e trasferimento file: come mettersi al riparo dalle brutte sorprese

L’introduzione dei computer ha rivoluzionato non solo il modo di lavorare, ma anche quello di archiviare i file. Sebbene con tempi un po’ lenti, oggi si è quasi completamente arrivati a una archiviazione dei documenti che non prevede più il cartaceo, ma solo il salvataggio di file digitali.

Questo cambiamento presenta diversi vantaggi, dall’enorme risparmio di tempo al salvifico risparmio di carta, salvaguardando gli alberi e diminuendo la massa di rifiuti in circolazione.

Questo però non significa che una archiviazione di tipo virtuale sia esente da rischi, anzi. Per qualche motivo, a volte sembra che i file, dal momento che non temono l’usura del tempo, siano in qualche modo eterni. In realtà anche i file usano uno spazio fisico, sebbene non visibile a occhio nudo, e si possono danneggiare. Insomma, avere una copia di documenti ufficiali o di foto e video che costituiscono ricordi importanti è indispensabile per mettersi al riparo da brutte sorprese.

Ed è qui che entrano in gioco una serie di strumenti, dalle chiavette USB agli hard disk esterni, oltre ai software che permettano di impostare il meccanismo di backup e salvataggio dei dati in maniera automatica e ricorrente. Tra queste applicazioni si distingue Wondershare UBackit , un “backup manager” che vi permette di gestire la copia di file, disco o partizione di pc. Il marchio Wondershare è una garanzia di qualità: il brand è leader nella realizzazione di programmi pensati sia per la creatività digitale che per la gestione del computer, dall’archiviazione alla riparazione di file danneggiati.

Clonare un intero disco rigido

Come già detto, nulla di ciò che è salvato all’interno di un computer è al sicuro per sempre. Nemmeno il pc stesso è eterno; anzi essendo un prodotto elettronico, può potenzialmente rovinarsi in qualsiasi momento per motivi praticamente incomprensibili alla maggioranza delle persone. Sono sufficienti queste poche parole per capire come avere un copia di tutto ciò che è salvato all’interno del disco rigido del proprio computer è indispensabile.

UBackit permette di clonare HD su SSD in modo semplice e immediato. La SSD, tecnicamente chiamata unità a stato solido, è un dispositivo di archiviazione di ultima generazione; non avendo parti in movimento, rispetto ai dischi rigidi tradizionali trasmette e salva i dati molto più rapidamente.

E’ sufficiente scaricare il programma dal sito ufficiale di Wondershare e installarlo sul proprio computer. Una volta avviato, si potrà navigare nelle diverse schermate del pannello di controllo, tutte molto semplici e intuitive, dalle quali in pochi click si potrà decidere come procedere per la clonazione.

Questo software permette anche di fare backup di una sola partizione, ovvero di una sola sezione del computer (C:, D:, E: per esempio) e di programmarne l’aggiornamento periodico in base a intervalli di tempo prestabiliti. Il programma lavorerà in automatico senza altri interventi da parte dell’utente.

La differenza fra clonare e copiare

Attenzione perché clonare un disco rigido non è esattamente la stessa cosa che creare una copia di tutti i file salvati sul pc. La clonazione è un processo più sofisticato, che esiste da un paio di decenni ma che solo negli ultimi anni ha preso piede anche fra i non addetti ai lavori. Quando si clona un disco rigido oltre ai file si copiano anche i programmi esattamente come erano in origine, senza necessità di riaggiornare le applicazioni o installare drive.

Riorganizzare un nuovo computer