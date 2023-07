Triskell: programma domenica 2 luglio 2023

Ritmi irlandesi, ballate tradizionali, jigs e reels abbinati a composizioni originali chiudono l’ultimo concerto del Triskell, domenica 2 luglio al Boschetto del Ferdinandeo di Trieste con i triestini Wooden Legs, dalle 21.15. Per la rassegna “Spazio ai gruppi locali” la band presenterà il suo ultimo album.

Alle 23.15 estrazione del biglietto della lotteria celtica e premiazioni sul palco.

A chiudere l’edizione 2023 del festival sarà invece lo spettacolo di focogiocoleria di Vassago.

Ultima giornata con le amatissime animazioni della Compagnia San Giorgio e il Drago, bambini e genitori potranno immergersi in questo divertente gioco/spettacolo interattivo rivivendo le avventure di “Il Signore degli Anelli. Le battaglie del del Fosso di Helm e di Minas Thirit” dalle 11.00 e di nuovo alle 15.00 rivivendo le avventure di “Harry Potter e la Scuola di Magia di Hogwarts”. Bambini e genitori verranno travestiti a tema per un’immersione ancora più realistica nel gioco.

Ricchissimo il cartellone di attività pomeridiane, dalle 10.30 continuano le Unioni con rito celtico a cura di Bridge del Clan Trumusio mentre dalle 16.00 si svolgerà il “IX Trofeo Alasdair” di tiro con l’arco per la categoria Seniores con premiazioni in zona palco.Chi volesse approfondire il trucco e il parrucco fantasy può partecipare, alle 11.00 e alle 17.00, al corso “Celtic and fantasy makeup” con Alice Martelli de La Fortezza. Dalle 11.30 ritorna l’apprezzatissimo corso di avvicinamento alla falconeria con replica alle 15.30 e alle 17.00 con i Falconieri della Ginestra.

Laboratori di manualità per grandi e piccini dalle 15.00 con il laboratorio di “Tessitura di un Mandala Sacro con struttura in legno” con Nina Arcoiris MacAjvar, alle 16.00 per bambini dai 4 anni in su attività nella natura con Moon Fairy, tra storie di boschi e piccole magie. Fiabe per bambini per educare all’ambiente tra giochi e piccoli quiz.

Alle 16.30 torna il “Corso di lavorazione del cuoio – braccialetto” con Wolf MacAjvar mentre alle 17.30 nuovo appuntamento con il laboratorio per bambini a cura dei FireTales “Zucchero alla Lavanda” mentre alle 18.00 grandi e piccini potranno cimentarsi nella creazione della “Porta delle Fate”.

“Ritorno nel mondo dei megaliti” è invece il titolo della conferenza delle 18.00 con Fabio Calabrese con gli aggiornamenti sulle tematiche megalitiche.

Il lungo pomeriggio nel Boschetto si concluderà alle 19.00, prima dei concerti, con lo stage di “Danze delle aree celtiche” con Anna e Flavio del clan Mac Mulz.

Alle 11.00 apertura del mercatino celtico e alle 13 e alle 19.00 apertura dell’area ristorazione.

Anche per questa edizione, l’evento gode del Patrocinio della Regione Autonoma F.V.G., della coorganizzazione del Comune di Trieste, del sostegno dell’Assessorato alla Cultura, del Turismo, Eventi e Sport, dell’Assessorato all’Ambiente e alle Politiche Sociali, Banca Popolare di Cividale Sparkasse, Trieste Trasporti e ASUGI, e dei prestigiosi patrocini gratuiti del Consolato generale della Repubblica di Slovenia a Trieste e del Consolato onorario della Repubblica di Francia.

A corollario del Festival la “Lotteria Celtica” che vede come 1° e 2° premio, un voucher per un viaggio in Bretagna di € 700 e uno per un weekend in Irlanda di € 300; poi bottiglie di idromele, CD delle band presenti, magliette del Triskell e tanti altri premi.

Triskell è un evento che rispetta l’ambiente, dal ventennale è ECOFESTA plastic free e il motto che lo contraddistingue è: #faifestamausalatesta. Piatti e bicchieri sono tutti in materiale certificato compostabile che vanno poi gettati nei contenitori dell’umido.

Il Festival Internazionale di Musica e Cultura Celtica Triskell, si avvale di cinque partner ufficiali: il Comune di Trieste, il Comune di Muggia, la Proloco del Mitreo di Duino-Aurisina, l’A.S.D. Dragon Rouge el’ASD Insubria Antiqua.

Tutti i concerti del Festival come l’ingresso, sono gratuiti,e saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina FB del Triskell. Il regolamento completo è visibile sul sito www.triskellfestival.it