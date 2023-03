Turismo in Australia e visto. Torna il volo diretto Roma-Perth

Il turismo rappresenta un elemento estremamente importante per l’economia dell’Australia, sia per le entrate generate dai turisti in arrivo che per l’enorme quantità di posti di lavoro che crea. Benché i numeri relativi a questo settore siano calati fortemente durante la pandemia, da circa un anno le frontiere australiane sono nuovamente aperte e i turisti internazionali possono entrare nel Paese senza essere obbligati a esibire un certificato vaccinale o il risultato negativo di un test COVID-19. Scopri di più su alcune delle attrazioni principali, sulle norme che regolano l’ingresso nel Paese e sull’obbligo di ottenere un visto per l’Australia.

Melbourne, la seconda città più grande dell’Australia

Turismo post-COVID in Australia

Con l’inizio della pandemia, l’Australia è stato uno dei primi Paesi ad applicare restrizioni severe e a chiudere quasi completamente le proprie frontiere ai viaggiatori internazionali per circa due anni. L’allentamento graduale delle misure restrittive è iniziato a febbraio dell’anno scorso con la riapertura dei confini nazionali. Successivamente, anche l’obbligo di presentare una prova di vaccinazione o il risultato negativo di un test contro il COVID-19 sono stati aboliti e da luglio 2022 i viaggiatori internazionali in entrata in Australia non sono più sottoposti ad alcuna restrizione legata al COVID-19.

Dopo il declino di oltre il 90% che il settore turistico australiano ha subito nel 2020, l’abolizione delle restrizioni d’ingresso ha permesso al numero di viaggiatori internazionali in entrata di tornare a salire. La strada per tornare ai livelli pre-pandemia è ancora lunga, ma a gennaio 2023 il numero di richieste di visto per l’Australia ha registrato un aumento del 673% rispetto a gennaio 2022.

Per recarsi in Australia, i viaggiatori in partenza dall’Italia potranno approfittare della nuova tratta Roma-Perth. Inaugurato a giugno del 2022 e realizzato dalla compagnia aerea Qatas, questo collegamento è il primo ad unire senza scali il continente europeo all’Australia. Il prossimo 18 giugno la tratta sarà ripristinata e verranno messi a disposizione diversi voli a settimana fino a ottobre.

Principali attrazioni australiane

L’Australia è capace di attirare visitatori sia grazie alle sue vivaci città che ad alcune attrazioni naturali situate in località più remote. La maggior parte delle attrazioni sono concentrate in prossimità della costa orientale del Paese, dove troviamo le città di Brisbane, Sydney e leggermente più a sud anche Melbourne e la capitale Canberra. Altre attrazioni particolarmente popolari di questa zona sono Gold Coast, Byron Bay e, più a nord, la Grande barriera corallina. Altri famosi punti di interesse sono situati anche nella parte ovest dell’Australia. Tra questi troviamo la città di Perth, la barriera corallina di Ningaloo e, leggermente più verso l’entroterra, il deserto dei Pinnacoli.

Il deserto dei Pinnacoli, nell’Australia occidentale

Obbligo di visto per l’Australia

Benché le restrizioni d’ingresso siano ormai state rimosse sia per i viaggiatori vaccinati che per quelli non vaccinati, l’ingresso nel Paese è ancora regolato da alcune norme. Una tra queste è l’obbligo di visto, ottenibile ormai facilmente online nel giro di poche ore. Nella maggior parte dei casi, i viaggiatori che desiderano entrare in Australia per viaggi prettamente turistici possono richiedere un visto eVisitor online. Coloro che invece vogliono volare verso l’Australia per motivi lavorativi o di studio, devono spesso richiedere un visto apposito, come ad esempio il visto Working Holiday.