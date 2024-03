Udine: a Percoto torna la festa di San Giuseppe – 2024 – programma

Dall’8 al 17 marzo 2024 Percoto festeggia la 72ª Fiera di San Giuseppe. Per l’occasione verranno allestiti forniti chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza e non mancherà l’intrattenimento per adulti e bambini. Veranno infine organizzati anche incontri e mostre durante la manifestazione.

PROGRAMMA

Venerdì 8 marzo

Ore 20.00 – briscola enogastronomica

Ore 21.00 – musica in enoteca con DJ RAMIREZ

Ore 21.30 – concerto con MERCURY PROPHECY

Sabato 9 marzo

Ore 14.30 – giro con cavalli e carrozze

Ore 18.00 – inaugurazione festeggiamenti

Ore 19.30 – cena del Motociclista

Ore 21.00 – Musica in enoteca con DJ MAX

Ore 21.30 – concerto LIVE con KILLING KLUB

Domenica 10 marzo

Ore 9.00 – 37° motoraduno, 20° trofeo DONNA IN MOTO e 2° memorial ROBERTO TAMI

Ore 10.30 – aperitivo nel Parco di Villa Caiselli con DJ KRIS SIMON

Ore 11.00 – musica in enoteca con DJ TONY ESSE

Ore 13.30 – musica rock con NO SURPRIZE e a seguire con gli ZERO-SIX

Venerdì 15 marzo

Dalle 18.30 intrattenimento e attività per i bambini dell’asilo, a seguire cena con le famiglie

Ore 20.00 – briscola enogastronomica

Ore 21.00 – musica in enoteca con DJ ENRICO

Ore 21.30 – concerto LIVE con i WTF?!PARTYBAND

Sabato 16 marzo

Ore 19.00 – cena sociale e di solidarietà con l’intrattenimento di SDRINDULE & D.B. e la musica di RENE’

Ore 21.00 – musica in enoteca con DJ MAX

Domenica 17 marzo

ore 9.30 – 8ª Festa di Primavera e sfilata di eleganza per Cavalli e Carrozze

Ore 10.15 – 14° raduno Fiat500 e auto d’epoca

Ore 11.15 – 12° raduno Vespa e Lambretta e 2° incontro Ciao e Piaggio

Ore 14.00 – Balli di gruppo con CUORI IN PISTA

Ore 16.00 – musica in enoteca con DJ ENRICO

Ore 16.30 – ballo con ORCHESTRA ’90

Per maggiori informazioni sulle attività programmate è possibile conultare il programma completo e dettagliato della manifestazione.

Organizzato da:

ASD pesca sportiva ARAGOSTA, Assovela, A.S.D Roll Club, Union 91, Amatori Tissano, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Bersaglieri, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Associazione Culturale Percoto Canta, Associazione ORCA, Gruppo Missionario Percoto, CLUB n190 Percoto, Associazione Comitato Festeggiamenti San Giuseppe.

Con il supporto del Comune di Pavia di Udine e delle attività commerciali locali.