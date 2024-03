Lignano – Festa delle cape – 9/10 marzo 2024

Grande festa nei giorni 2 e 3 – 9 e 10 Marzo 2024. Anche quest’anno non può mancare la consueta manifestazione che inaugura la lunga serie di eventi nella località balneare di Lignano, la “Festa delle Cape” 2024. Vista la grande affluenza degli ultimi 2 anni, con la nuova 38a edizione, si cercherà di battere ogni record di incasso! Ricordiamo che la festa e nata nel lontano 84′ dall’organizzazione e iniziativa di alcuni pescatori locali di professione, dopo qualche anno subentrò l’Associazione di Lignano APS “Al mare” (Associazione Pescatori Sportivi). La festa delle cape ha come scopo di presentre e far conoscere al turista i nostri prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia e del confinante mare Adriatico. Ricordiamo che tutti gli incassi e il ricavato saranno devoluti in beneficenza, mentre tutto il personale locale viene dal volontariato. Negli anni sono stati aiutate associazioni del territorio come Agmen, bambini in emergenza, centro trapianti di organi, ecc.

La storica festa d’inizio stagione dura ben 2 weekend! quest’anno partirà sabato 2 marzo fino a domenica 3 e da sabato 9 a domenica 10 marzo 2024, si svolgerà nella Piazza d’Olivo a Lignano Pineta.