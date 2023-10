Udine: contributi per attività culturali per il periodo di Natale

Il Comune di Udine ha pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi ad hoc per l’organizzazione di attività culturali per il periodo di Natale. L’avviso è a disposizione di operatori professionistici e associazioni di volontariato, che avranno il ruolo di animare culturalmente il centro cittadino ed i quartieri prima, durante e dopo le festività natalizie, nell’arco di due mesi, dal 15 di novembre al 15 di gennaio 2024.

Associazioni culturali, Pro Loco e parrocchie cittadine, in continuità con le linee guida degli scorsi anni e quindi senza sostanziali modifiche, potranno organizzare eventi di musica, teatro, cinema, danza, spettacolo dal vivo fino alla cultura locale, popolare ed etnografica.

L’intento è quello di vivacizzare in particolare i quartieri della città, offrendo momenti di crescita personale e collettiva e di aggregazione sociale.

Saranno premiali criteri quali l’impatto dell’iniziativa sul contesto territoriale valutato sotto vari profili, la valorizzazione della lingua storia e patrimonio culturale del Friuli, la collaborazione con varie associazioni e le capacità di diversificazione delle fonti di finanziamento, l’impatto sul contesto territoriale sotto il profilo culturale, sociale, civile ed economico delle iniziative.

La somma dei punteggi per ogni singola voce contribuirà a stilare la graduatoria finale, che verrà finanziata fino ad esaurimento fondi. Il budget di investimento da parte del Comune è di 78.000 euro, ogni singolo contributo potrà raggiungere al massimo la cifra di 10.000 euro. “Abbiamo iniziato un percorso di ascolto di tutte le associazioni culturali del territorio” illustra l’Assessore all’Istruzione e Cultura Federico Pirone “stiamo raccogliendo le sollecitazioni e gli spunti da parte di tutti gli operatori per una programmazione più collegiale e puntuale a partire dal 2024. In questo bando abbiamo solo modificato lievemente i criteri di attribuzione punteggi, lavorando in continuità con quello che era stato proposto fino ad adesso, anche per non disorientare gli operatori. La nostra priorità è quella di offrire un momento di arricchimento culturale in particolare nei quartieri della città”.

Le domande potranno essere consegnate direttamente agli uffici del protocollo, tramite raccomandata o con invio telematico a [email protected]. Tutte le informazioni relative all’avviso con la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande sono reperibili sul sito www.comune.udine.it e il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 25 ottobre alle ore 17.00.