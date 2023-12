Udine: i Manetti Bros al Visionario per “La guerra del Tiburtino” – 4 dic 2023

I Manetti Bros tornano a Udine nella doppia veste di registi e produttori! Marco Manetti e Antonio Manetti saranno infatti ospiti al Visionario lunedì 4 dicembre (al termine della proiezione delle ore 21.15) insieme alla regista Luna Gualano per presentare il film LA GUERRA DEL TIBURTINO III, irresistibile mix di fantascienza e commedia ambientato nell’estrema periferia romana da loro prodotto. Un piccolo spacciatore e una fashion blogger si ritrovano improvvisamente uniti per combattere gli alieni, che hanno scelto il quartiere del Tiburtino III come punto di partenza per conquistare il mondo!

Saranno poi nuovamente in sala martedì 5 dicembre alle ore 20.30, questa volta per presentare DIABOLIK CHI SEI?, terzo e ultimo capitolo dedicato al Re del Terrore nato dalla fantasia di Angela e Luciana Giussani. Il giorno prima – lunedì 4 dicembre alle ore 20.45 – i Manetti Bros. presenteranno il film anche a Cinemazero di Pordenone.

Catturati da una spietata banda di criminali, Diabolik e Ginko si trovano faccia a faccia. Rinchiusi in una cella, senza via di uscita e certi di andare incontro a una morte inevitabile, Diabolik rivela all’ispettore il suo misterioso passato. Intanto, Eva Kant e Altea sono alla disperata ricerca dei loro uomini. Le strade delle due rivali si incroceranno?

Entrambe le proiezioni udinesi rientrano negli appuntamenti di INCinema – Festival del cinema inclusivo, il primo festival cinematografico in Italia accessibile e fruibile anche dalle persone con disabilità sensoriali, in programma al Visionario dal 4 al 6 dicembre. I film saranno quindi presentati con i sottotitoli per persone sorde e ipoacusiche e l’audiodescrizione per i persone cieche e ipovedenti. L’audiodescrizione sarà fruibile attraverso l’app EARCATCH. Per maggiori informazioni su INCinema visitare il sito https://www.incinema.org/

La proiezione de La guerra del Tiburtino III è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (online e presso la cassa del Visionario); per la proiezione di Diabolik Chi Sei? sono già aperte le prevendite dei biglietti.

Per maggiori informazioni sulla programmazione e per acquistare i biglietti consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.