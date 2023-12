Udinese, 3-3 col Verona, la vittoria sfuma al 98′ – le PAGELLE

Udinese 2 volte in vantaggio e due volte raggiunta dal Verona di Baroni che era a un passo dal baratro e dall’esonero.

Success esce dopo pochi minuti e Lucca entra al suo posto. L’Udinese si porta avanti con Kabasele che spinge in porta un cross su punizione di Samardzic. Il raddoppio arriva da un cross di Pereyra deviato da Lucca in area

Dopo lo shock del doppio svantaggio il Verona regisce in maniera vibrante e accorcia prima con un rigore trasformato da Djuric per un fallo di mano (fortuito) di Kabasele su un tiro di Ngonge quando siamo al tramonto del primo tempo. Il pareggio arriva con Ngonge che si inventa una rovesciata in mezzo a 4 giocatori dell’Udinese trasformando una fuga sulla sinistra di Suslov

Il terzo gol friulano è un capolavoro, cross liftato dalla trequarti diThauvin in piena corsa, Lucca si alza in cielo e rimane sospeso fino al momento dell’impatto con la palla che si insacca dietro a Montipò

Il pareggio arriva al 98^: cross della disperazione del solito Ngonge ed Henry, entrato da poco anticipa la difesa friulana e uno sventurato Silvestri uscito totalmente fuori tempo

SILVESTRI 4: uscita che ricorda molto quella suicida di Zenga contro l’Argentina nel 90.

FERREIRA 6: si dimostra a suo agio nel ruolo di braccetto destro, scivola e lascia il buco sul cross del momentaneo 2-2

KABASELE 5,5: realizza il gol del vantaggio friulano ma poi lascia a desiderare, in particolare sul gol di Henry al 98^ nel quale pasticcia di brutto

PEREZ 6: molte chiusure di pregio ma Ngonge naviga dalla sua parte anche se a debita distanza

EBOSELE 6: è una terza punta, o un esterno con un terzino dietro. Devastante in progressione ma non ha i tempi e gli spazi per la fase difensiva

dal 67^ LOVRIC 4: sbaglia solo davanti al portiere; doppio errore visto che poteva agevolmente servire Lucca o Thauvin; nel finale butta via una palla che se meglio amministrata poteva portare alla vittoria

SAMARDZIC 5,5: pennella una punizione che Kabasele deve solo spingere in porta ma non basta; da un giocatore delle sue possibilità si pretende di più

WALACE 6: respinge e ricuce anche se il Verona coi tre trequartisti riesce a creare del gioco fra le due linee

PAYERO 6,5: moltissima quantità che ogni tanto va a discapito della qualità

dall’88^ EHIZIBUE 5 entra all’88^ ma il suo posizionamento sul gol del 3-3 di Henry è ridicolo

ZEMURA 5,5: è un altro esterno quasi prettamente offensivo, così Ngonge sulla trequarti fa e disfa

dall’ 88^ KAMARA sv

PEREYRA 6: gioca a scartamento ridotto e le sue giocate escono alla distanza quando cala il ritmo.

dal 66^ THAUVIN 6,5: un cross al bacio, un palo e molte recriminazioni per una palla no ricevuta da Lovric

SUCCESS sv: la sua partita dura pocchissimo

dal 7^ LUCCA 7,5: doppietta che scaccia via i fantasmi; il secondo gol, di testa, con uno stacco imperioso lascia pensare che forse si può usare questa arma tattica con più insistenza