Udine: nuove asfaltature in viale Venezia

Nuove asfaltature in viale Venezia, lavori durante le notti tra 6, 7 e 8 novembre

Sono in procinto di iniziare i lavori di asfaltatura di Viale Venezia, una delle principali vie di accesso e uscita della città. Nelle notti tra il 6 e l’8 novembre infatti nel tratto compreso tra Piazzale XXVI luglio e l’intersezione tra viale Venezia, viale Firenze e via Mazzucato. A partire dalle ore 20 del 6 novembre fino alle 6 del mattino del 7 saranno rifatte le superfici stradali del viale lato Questura, mentre il giorno dopo, sempre dalle ore 20 fino alle ore 6 dell’8 novembre, a essere interessata dai lavori sarà la carreggiata opposta, lato san Rocco.

Nei tratti interessati sarà istituito il divieto di transito, contestualmente all’avanzamento dei lavori, per ogni categoria di veicolo. Il transito sarà consentito nel controviale nord (lato Questura) nella notte tra il 6 e il 7 novembre e nel controviale sud (lato san Rocco) nella notte tra il 7 e l’8 novembre per i frontisti e i residenti nel tratto interessato dai lavori.

Durante i lavori, i veicoli provenienti da viale del Ledra in uscita da Udine saranno deviati lungo viale Duodo, piazzale Cella, via Sabbadini, via San Rocco, via Mazzucato e infine viale Venezia. In direzione Udine, i veicoli saranno deviati lungo viale Firenze, via Mentana, viale del Ledra e piazzale XXVI luglio.

Dall’8 novembre all’11 a essere chiusa al traffico sarà via Gabelli, dove è necessario analogamente il rifacimento del manto stradale. Il divieto di transito sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 19.

I lavori di rifacimento del manto stradale potranno protrarsi fino al 9 novembre per imprevisti legati al meteo