Zampafest: domenica 12 novembre al Parco Moretti

Torna al Moretti di Udine il Buddy al Parco, domenica 12 novembre, in un’edizione dedicata agli animali: mercatini, swap party, laboratori, educatori cinofili e Zampafest, il raduno dei nostri amici 4 zampe.

Si inizia alle 9.00 con l’apertura del Buddy Market e dello Swap Party: una trentina gli artigiani chiamati ad esporre per questa edizione, mentre verrà allestita un’area dedicata allo scambio di abiti, accessori e giocattoli, grazie alla collaborazione con la Compagnia del baratto FVG.

Tornerà anche Libri e Ciarpame, che gestirà lo scambio di libri nuovi e usati e per l’occasione proporrà le sue Poesie su misura: presentatevi al banchetto e Isotta realizzerà per voi una poesia personalizzata.

Numerosi anche i laboratori di uncinetto, dal corso base a quello per i più esperti, per mettervi alla prova e testare le vostre abilità manuali.



Dalle 9.00 alle 14.00 sarà presente anche Happy Tails ASD Fagagna che proporrà un laboratorio per i cani, con la collaborazione di educatori cinofili.

Dalle 14.00 alle 16.00 ZAMPAFEST, il raduno con i nostri amici animali. Aperto l’invito a tutti, venite al Parco Moretti e partecipate al raduno, vi aspettiamo per le foto con i vostri amici pelosi!

Durante tutto l’evento sarà aperto il chiosco Family Beer Park e ci sarà il food truck La Gondola Fritto itinerante.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected]

Di seguito il programma completo.

BUDDY AL PARCO – ZAMPAFEST, DOMENICA 12 NOVEMBRE



DALLE 9 ALLE 16 BUDDY MARKET, mercatino di artigianato



DALLE 9 ALLE 16 SWAP PARTY

Scambio di abiti e accessori con la Compagnia del baratto Swap FVG. Portatevi una borsa con vestiti e oggetti da scambiare, curiosate tra le bancarelle per barattare capi di abbigliamento e bigiotteria, la partecipazione è libera e gratuita, unica regola: durante gli swap party non è possibile vendere o acquistare gli oggetti con denaro.



DALLE 9 ALLE 16 BOOK EXCHANGE e POESIA SU MISURA

Con Isotta di Libri e Ciarpame, scambio di libri nuovi e usati.

Ma non solo! Isotta realizzerà per te una poesia SU MISURA!

DALLE 9 ALLE 16 BRACCIALE, COLLANA E COLLARINO PER IL TUO AMICO 4 ZAMPE

Con Nini love Crochet. Verrà fornito un set uncinetto per tre pezzi a scelta tra bracciale, collana e cintura a bimbo. Compreso il collarino per il vostro amico bau!



DALLE 9 ALLE 14 ANNUSANDO SI IMPARA, ATTIVITA’ OLFATTIVA PER IL CANE

Con Happy Tails. Ci concentreremo su piccole attività olfattive per far divertire e rilassare i cani. Saranno presenti educatori cinofili pronti a rispondere a tutte le vostre domande.



ALLE 10 E ALLE 14 CREIAMO UN CUORICINO IN MACRAME’

Con Claudia Russo. Impareremo a riconoscere le corde più adatte al lavoro, impareremo il nodo base (nodo piatto) e realizzeremo un piccolo cuoricino.

Costo 12 euro, compreso di corda, esclusi i supporti di lavoro.



ALLE 14.30 FACCIAMO ALL’UNCINETTO, CORSO BASE

Con Graziella Turco. Realizzeremo una collana, imparando le tecniche del punto catenella e del punto base, che sono le fondamenta di ogni manufatto all’uncinetto.



DALLE 14 ALLE 16 ZAMPAFEST, RADUNO CON I NOSTRI AMICI 4 ZAMPE

Non è una mostra, non è una sfilata, allora cos’è?

Il Raduno degli amici 4 zampe al Parco Moretti vuole essere un momento di incontro e condivisione per gli amanti degli animali.

Siete tutti invitati a partecipare e presentarvi al Parco Moretti domenica 12 novembre, dalle 14.00 alle 16.00!



ALLE 15 IL CERCHIO DEI SOGNI FATTI A MANO

Con Catalina. Laboratorio esperienziale per creare il tuo amuleto acchiappasogni.

Lasciamo in parte la razionalità e lasciamoci trasportare dalla, dalla natura, cultura e tradizione di antiche credenze indigene. Per adulti e bambini da 10 anni



DALLE 15 ALLE 16 SWAP AREA BAMBINI

Con la Compagnia del baratto FVG



Food Truck La Gondola fritto itinerante

Presso il Family Beer Park

Special thanks to Stampa in Centro