La soluzione ideale contro i capelli grassi

Per affrontare il problema dei capelli grassi, che spesso ha un impatto negativo sulla vita quotidiana, scegliamo una haircare routine mirata, che può contare sull’uso di prodotti efficaci, capaci di ridurre l’eccesso di sebo sul cuoio capelluto e idratare a dovere le lunghezze. Ecco un’interessante guida, ricca di informazioni e consigli pratici per ottenere una capigliatura fresca e perfettamente idratata.

I capelli grassi, prendiamocene cura adottando la corretta hair care routine

Oleosi e appesantiti alla vista e al tatto, i capelli grassi si presentano visibilmente spenti, appiattiti e praticamente privi di volume.

Identificare una chioma grassa è semplice perché si sporca con estrema facilità, e a breve distanza dal lavaggio. Per garantirsi una chioma al top, luminosa e vaporosa è importante affidarsi a una corretta hair care routine, che coinvolge cinque specifici step e l’uso di prodotti come quelli che ci propongono Garnier, Kiehl’s o Wella.

La detersione passa attraverso la purificazione della cute e l’idratazione delle lunghezze

Sono in molti a pensare di risolvere il problema dei capelli grassi assicurandosi lavaggi sempre più frequenti. Aumentare la frequenza dei lavaggi non garantisce la benché minima soluzione, anzi peggiora le condizioni del capello, portando a impoverire il film idrolipidico e ad incentivare, anche in maniera consistente, la produzione di sebo.

La corretta detersione prevede un lavaggio ogni due-tre giorni sfruttando uno shampoo fortificante per capelli grassi, dotato di una formula arricchita di acidi estratti da frutti e piante, con un’elevata presenza di vitamine B3 e B6. Lo shampoo per capelli grassi deve detergere con delicatezza, purificando e regalando tanta leggerezza. Ideale l’uso di un detergente al carbone purificante e ai semi di nigella, che rimuove il sebo in eccesso dal cuoio capelluto, purificandolo a dovere, e donando freschezza e idratazione alle lunghezze. L’Amino Acid Shampoo di Kiehl’s, ad esempio, è stato studiato per avere un effetto delicato (sebbene purificante) sui capelli grassi che si lavano frequentemente.

Il balsamo, sbagliato considerare che appesantisca i capelli grassi

L’uso del balsamo non può mancare nella routine dedicata ai capelli grassi. Potremmo essere orientati a pensare che il balsamo pesi troppo sui capelli grassi, accentuandone la consistenza unta. Niente di più sbagliato. Il balsamo non può mancare, a patto che si opti per una soluzione leggera e priva di siliconi, arricchita con ingredienti di origine naturale. Interessante la proposta di Garnier (www.garnier.it/shop-products/capelli/capelli-grassi), concentrata sul potere purificante del carbone magnetico, che agisce in perfetta simbiosi con l’olio di semi neri di nigella dall’elevato potere idratante.

Scegliere lo styling adeguato per non toccare troppo i capelli

La scelta dello styling adeguato consente di non dover sistemare i capelli spesso e volentieri. Toccare troppo i capelli accentua la produzione di sebo, quindi meglio limitare questa cattiva abitudine e godersi una pettinatura facile da tenere in ordine, con poche e semplici mosse.

Lo shampoo secco utile alternativa per detergere i capelli grassi e mantenerli freschi

Fra un lavaggio e l’altro può essere utile intervenire sfruttando le potenzialità di uno shampoo secco senz’acqua. Il prodotto, pratico e veloce da utilizzare, consente di mantenere la capigliatura fresca e pulita. La soluzione ottimale è quella offerta dalla formula con acidi della frutta, che assorbe il sebo in eccesso, purifica in pochi minuti e aumenta il volume della chioma. Il prodotto in formula spray si vaporizza sui capelli, che successivamente devono essere spazzolati con cura. Eimi Dry Me, di Wella Professionals, ha una sua struttura cipriata leggera contenente amido di tapioca che rinfresca immediatamente i capelli e ne assorbe il sebo in eccesso.

Image by Freepik