Sci alpinismo: cos’è, dove si pratica e cosa serve per farlo

Lo sci alpinismo, conosciuto anche come ski mountaineering, è una disciplina che combina lo spirito dell’alpinismo con la passione per lo sci. Parliamo di una pratica che affonda le radici nelle remote regioni montane del mondo, dove gli appassionati di sport invernali cercano il brivido di scalare vette innevate e sciare attraverso paesaggi mozzafiato.

In questo articolo, esploreremo che cos’è lo sci alpinismo, dove si pratica, qual è l’attrezzatura adatta e la sua principale differenza con lo sci di discesa.

Sci alpinismo: che cos’è e come si pratica

Lo sci alpinismo, come lo si deduce dal nome, racchiude in sé due sport: sci e alpinismo. Chi lo pratica cerca di salire e scendere montagne utilizzando attrezzature specifiche che gli consentono di spostarsi sia su terreni pianeggianti che in pendenza. Questa attività richiede una buonissima condizione fisica, abilità nello sciare e conoscenze in materia di sicurezza in zone di montagna.

Nonostante sia uno sport adatto anche ai meno esperti, come per qualsiasi altra attività da svolgere in montagna, anche lo sci alpinismo richiede cautela e la giusta attrezzatura.

Partiamo con il dire che è possibile trovare tantissime offerte per sci da scialpinismo per tutte le necessità online, ma vediamo nello specifico di cosa occorre servirsi per praticare questo sport.

Per procedere su percorsi innevati si utilizzano sci appositi dotati di attacchi mobili che facilitano i movimenti, esattamente come nello sci di fondo. Per consentire la salita, invece, sotto gli sci vengono applicate delle pelli di foca, ossia materiale adesivo che consente di ottenere aderenza con il suolo.

Per i terreni più accidentati, non si deve fare altro che togliere gli sci e servirsi della classica attrezzatura da alpinismo. Una volta raggiunta la vetta o la destinazione desiderata, le pelli di foca vengono rimosse e lo sciatore si prepara a scendere attraverso il manto nevoso.

Sci alpinismo e sci alpino, che differenza c’è?

Lo sci alpinismo si differenzia dallo sci di discesa sotto diversi aspetti, ma c’è un punto in particolare da prendere in considerazione.

Nello sci alpino, ci si serve degli impianti di risalita per raggiungere la cima delle piste, mentre nello sci alpinismo lo sciatore raggiunge la cima per conto proprio attraverso la salita. È questa la differenza fondamentale, che implica allo scialpinista un’autosufficienza notevole e un’ottima preparazione per affrontare le condizioni climatiche e del terreno.

Abbigliamento da sci alpinismo

Per quanto riguarda l’abbigliamento, è consigliato vestirsi come si suol dire “a cipolla”, con un primo strato traspirante, uno strato intermedio termico e un terzo strato esterno protettivo (giacca e pantalone in grado di proteggere da vento e agenti atmosferici). Non dimentichiamo che per la fase di risalita è necessario uno sforzo fisico piuttosto sostenuto, quindi è meglio evitare un abbigliamento imbottito che faccia sudare o risulti scomodo.

E l’attrezzatura?

Partiamo dagli sci, classificabili in due macro-categorie, tour e light. Mentre i primi sono ideali per chi vuole affrontare la discesa in totale divertimento, facendo però più fatica nella fase di risalita, i secondi sono consigliati per chi opta per ascensioni con particolare dislivello o più difficoltà alpinistiche ed è quindi disposto a sacrificare il piacere della discesa.

Gli scarponi

Gli scarponi da sci alpinismo sono caratterizzati da un meccanismo sky/walk, che permette di muoversi in salita con facilità, assicurando una camminata non troppo faticosa. Per la discesa il meccanismo può essere bloccato agganciando lo scarpone allo sci, così da garantire la tenuta per il piede.

Pelli di foca: lo strumento essenziale per lo sci alpinismo

Torniamo a parlare dell’attrezzo forse più importante nello sci alpinismo, le pelli. Indispensabili per affrontare le salite senza scivolare all’indietro, le pelli di foca hanno su un lato uno strato adesivo che aderisce alla soletta dello sci, mentre sull’altro sono dotate di particolari fibre che, facendo pressione sullo sci, consentono di fare presa sulla neve evitando la perdita di stabilità.

I bastoncini

Anche i bastoncini sono importanti. Leggeri, stabili e spesso regolabili a seconda della pendenza da affrontare, devono disporre di un’impugnatura piuttosto confortevole e con un buon grip.

Ramponi e accessori complementari

I ramponi vengono fissati agli sci in caso di bisogno e in salita si “agganciano” alla neve contrastando la caduta dello sciatore sul terreno duro. Altri elementi fondamentali per scendere in sicurezza sono casco, bussola o gps per orientarsi nel fuoripista, così come accessori tipici degli sport invernali come occhiali e mascherina da sci, guanti e fascia/cappello.

Skialp tra Alpi e Dolomiti

Dove si pratica lo sci alpinismo? In Italia, Alpi e Dolomiti offrono grandi opportunità sia per gli esperti sia per gli sciatori principianti.

Tra le località da lasciare senza fiato non possiamo non citare la perla delle Dolomiti, Cortina d’Ampezzo. Tra le più affascinanti del Veneto, è perfetta per chi ama esplorare la montagna e desidera praticare skialp. Qui è possibile scegliere tra diversi percorsi, come la Croda da Lago, la Croda Rossa o la Traversata delle Creste Bianche.

Spostiamoci nel comune di Torgnon, nella valle laterale della Valle d’Aosta, per itinerari scialpinistici adatti sia per i principianti che per i più esperti. Citiamo il percorso che porta alla Fenêtre d’Ersa, un punto che collega Torgnon e Valtournenche e offre un panorama spettacolare sulla conca del Cervino e sui ghiacciai del Plateau Rosà.

Il Trentino Alto Adige è il regno dello sci alpinismo. Parliamo della zona dell’Alta Valle Isarco, con sei differenti località e 140 km di piste, offre un’oasi di divertimento per gli appassionati. Discese mozzafiato e pendii naturali sorprendenti.

Sci alpinismo, a tutta adrenalina

Lo skialp è una disciplina affascinante che combina l’alpinismo e lo sci, portando gli appassionati in luoghi remoti e spettacolari. Uno sport che richiede abilità, determinazione e una profonda conoscenza della montagna, ma che si rivela essere un’esperienza unica e gratificante per coloro che cercano avventure nelle vette innevate.