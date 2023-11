COMANDANTE: il regista Edoardo De Angelis a Cinemazero e Visionario

Venerdì 10 novembre Edoardo De Angelis sarà ospite a Udine e Pordenone per la proiezione di “Comandante”, con protagonista Pierfrancesco Favino nei panni di Salvatore Todaro. Il regista incontrerà ilpubblico del Visionario al termine della proiezione delle 19.15, quello di Cinemazero dopo lo spettacolo delle ore 21.00.

Coraggioso e suggestivo, è un film capace di unire l’epica della battaglia e i valori dell’uomo. All’inizio della II Guerra Mondiale Salvatore Todaro comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina. Nell’ottobre del 1940, mentre naviga in Atlantico, si imbatte nel mercantile Kabalo, che apre improvvisamente il fuoco contro il sommergibile e l’equipaggio italiano. Scoppia una breve ma violenta battaglia nella quale Todaro affonda il mercantile a colpi di cannone. Ed è a questo punto che il Comandante prende una decisione destinata a fare la storia: salvare i 26 naufraghi condannati ad affogare in mezzo all’oceano per sbarcarli nel porto sicuro più vicino, come previsto dalla legge del mare…

“Chi è davvero forte? Cosa vuol dire essere italiani? Me lo chiedevo con insistenza – dice De Angelis – quando nel 2018 mi imbattei nel racconto dell’Ammiraglio Pettorino, riportato in occasione del 123esimo anniversario della Guardia Costiera. Pettorino, in un clima di porti italiani chiusi ai naufraghi, di donne, bambini, uomini inermi morti affogati in mare, ebbe l’esigenza di dire ai propri marinai come comportarsi. Scelse la strada della parabola e raccontò la vicenda straordinaria di Salvatore Todaro, il sommergibilista italiano che in guerra affondava le navi nemiche ma salvava gli uomini. Questo prescrive la legge del mare, così si è sempre fatto, così sempre si farà.”