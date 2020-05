Udine: Piazzale Oberdan, il 4 maggio ripartono i lavori

Si comunica che da lunedì 4 a venerdì 22 maggio 2020 sarà istituito il divieto di sosta temporaneo 0-24 eccetto autorizzati – zona rimozione coatta in via Renati nel tratto compreso tra via Diaz e via Pracchiuso; in piazzale Oberdan nel tratto in corrispondenza con via Pracchiuso/Parco della Rimembranza; in via Pracchiuso nel tratto nord tra piazzale Oberdan e la Chiesa di Sant’Antonio da Padova.

Sarà inoltre istituito il divieto di transito, con conseguente deviazione dei flussi veicolari come di seguito indicato:

– via Diaz all’intersezione con via Renati svolta obbligatoria a sinistra (verso via Caccia/via Simonetti);

– via Cividale all’intersezione con piazzale Oberdan svolta obbligatoria a destra (via Renati) o sinistra (viale Trieste);

– viale Trieste all’intersezione con piazzale Oberdan obbligo di proseguire diritti verso via Renati o di svolta a destra verso via Cividale.

Saranno disposti segnali di deviazione nelle seguenti intersezioni:

– Cividale/Oberdan (a destra deviazione “centro”);

– Caccia/Gorizia (a sinistra deviazione “centro”);

– Diaz/Renati (a sinistra deviazione “Cividale”);

– Diaz/Del Din/S. Agostino (a destra deviazione “stazione”);

– Diaz/Del Din/Planis (a sinistra deviazione “Cividale”);

– Planis/Renati/Simonetti (diritto deviazione “Cividale”).