Udinese Sassuolo sabato 6 marzo ore 18. Parla Mister Gotti

Le parole di Mister Gotti pre Udinese-Sassuolo in esclusiva ai microfoni di Udinese TV.

Mister la gara di San Siro, molto ben preparata e giocata poi dalla squadra, vi dà più consapevolezza in vista di domani o teme il contraccolpo?

<<Una delle qualità di una squadra di livello è quella di essere forte mentalmente a prescindere dagli episodi e quindi di riuscire a superarli senza contraccolpo, anche nel corso delle partite. In questa ottica, quello che è successo non lo cambiamo più e cerchiamo di avere tutta la forza mentale possibile per affrontare al meglio il futuro>>.

Larsen è sempre stato un giocatore esemplare dentro e fuori dal campo con un andamento costante in questi anni a Udine. Come lo ha visto? Chiaramente era dispiaciutissimo

<<Non ci ho parlato, credo sia superfluo in casi come questo. L’episodio è chiaro, non c’è bisogno di sottolineature. Dal mio punto di vista è stato molto bravo Pinzi ieri in allenamento a sdrammatizzare la situazione davanti a tutto il gruppo. Ha accolto Larsen con un pallone chiedendogli di palleggiare a pallavolo>>.

Come ha preparato in un giorno questa partita? Vedremo delle variazioni domani?

<<Credo di sì, non siamo molti e la stanchezza accumulata si fa sentire. Avremo bisogno di tutte le forze a disposizione possibili>>.

A proposito di questo, purtroppo si è fermato Samir. Becao ha riportato questo problema al naso. Questo potrà incidere sulle forze a disposizione?

<<Samir non sarà a disposizione fino alla sosta credo. Becao ha riportato, in quel contatto con Rebic, una frattura scomposta alle ossa nasali, ma mi ha dato piena disponibilità ad esserci>>.

Negli ultimi due allenamenti si è allenato in gruppo anche Forestieri? Può dare un contributo domani?

<<Abbiamo ritrovato energia e vitalità contagiose che sono già cose positive. Ha fatto due mezzi allenamenti dopo de mesi di stop. È a disposizione, se potrò cercherò di non usarlo>>.

Che gara e che Sassuolo si aspetta? Sotto la sua gestione abbiamo visto un Udinese mettere spesso in difficoltà la squadra di De Zerbi. Si aspetta una partita impostata in maniera simile a quella dell’andata da entrambe le squadre?

<<Il Sassuolo ha caratteristiche molto precise e cerca il dominio della partita. Ha grandi qualità davanti, fa molti goal. Mi aspetto una partita simile a quella dell’andata ma non uguale perché affrontare una squadra come il Sassuolo con Lasagna e Pussetto, attaccanti molto veloci e di “ripartenza”, è diverso dall’affrontare il Sassuolo con attaccanti che hanno caratteristiche diverse da queste. Di sicuro anche noi dovremo modificare qualcosa>>.

Dove vedere in tv e streaming Udinese-Sassuolo

Udinese e Sassuolo alla Dacia Arena dalle ore 18.00 sarà visibile in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251.

Udinese-Sassuolo: probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Llorente, Nestorovski. ALL.: Gotti.

A disposizione: Scuffet, Gasparini, Samir, Ouwejan, De Maio, Larsen, Makengo, Walace, Micin, Forestieri, Braaf, Okaka, Deulofeu, Forestieri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Oddei, Traore, Djuricic; Caputo. ALL.: De Zerbi.

A disposizione: Pegolo, Ayhan, Peluso, Muldur, Rogerio, Magnanelli, Lopez, Raspadori, Haraslin, Berardi, Defrel.

Arbitro: Maggioni di Lecco. Guardalinee: Paganessi e Grossi. Quarto uomo: Pasqua. Var: Manganiello. Avar: Galetto.