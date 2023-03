ULTRA Screendance Festival. 16-17 marzo al Visionario

23 cortometraggi e mediometraggi provenienti da 18 paesi del mondo: giovedì 16 e venerdì 17 marzo alle ore 20.00, al Visionario, prende il via ULTRA Screendance Festival, primo festival di videodanza in Friuli Venezia Giulia, ideato da Francesco Collavino, che trasformerà Udine in un centro europeo dove la danza e il linguaggio del cinema si incontrano!

La screendance è diversa, globale, emergente, viva, transmediale e in continua evoluzione. Questo mezzo ibrido è uno spettro attivo che comprende un’ampia gamma di stili cinematografici, da astrazioni visive surreali a narrazioni rigorose. ULTRA Screendance Festival offre infatti film stimolanti e a volte provocatori che, allo stesso tempo, si offrono come opere cinematografiche e performative.

ULTRA è organizzato con il sostegno del CEC – Centro Espressioni Cinematografiche e con la collaborazione internazionale del Dance ON Screen FilmFestival di Graz, una realtà che ha presentato nei suoi 7 anni di vita più di 300 film (www.danceonscreen.at/). I titoli che scorreranno sul grande schermo del Visionario ne costituiscono un’accurata selezione.

La prevendita è già attiva online e presso la cassa del cinema Visionario. Tariffe speciali: biglietto intero €12, ridotto €10. Biglietto per entrambe le serate €20 (acquistabile solo presso le casse del Visionario). Per maggiori informazioni sulla programmazione consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.