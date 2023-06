Umberto Tozzi venerdì 16 giugno a Palazzolo dello Stella

Umberto Tozzi, chitarrista e cantautore fra i più amati dal pubblico, capace di vendere oltre 80 milioni di dischi in Italia e nel mondo e di incidere canzoni e album diventati autentica colonna sonora della vita di diverse generazioni, sarà l’ospite d’eccezione dell’estate di Palazzolo dello Stella nel concerto evento in programma domani, venerdì 16 giugno, alla Marinaretto Arena, nuova venue per concerti ed eventi allestita nel complesso della Casa del Marinaretto. In questa nuova tappa del suo viaggio live Tozzi porterà il tour di successo “Gloria Forever”, che raccoglie tutti le memorabili hit di oltre 50 anni di strepitosa carriera.

I biglietti per il concerto, organizzato da Comitato Festeggiamenti Sant’Antonio, con il patrocinio del Comune di Palazzolo dello Stella,in collaborazione con Zenit srl, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche la sera del concerto alla biglietteria, posta in Via del Traghetto. Gli ingressi al concerto saranno da Via del Traghetto e da Piazza Roma a partire dalle 20.00 mentre l’inizio del concerto è previsto per le 21.00. Info e punti vendita su www.azalea.it .

Umberto Tozzi nasce a Torino il 4 marzo del 1952 e nella sua carriera ha venduto nel mondo più di 80 milioni di dischi. Inizia a farsi conoscere come autore scrivendo per Mina, Mia Martini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Marcella Bella, Wess e Dori Ghezzi (per cui firma “Un corpo e un’anima”, brano che vince Canzonissima del 1974), fino a quando non inizia la sua carriera solista e, in pochi anni, firma hit come “Ti Amo” e “Gloria” che, ripresa e interpretata da Laura Branigan nel 1984, porterà il nome di Umberto Tozzi oltre oceano. In attività dal 1968, Umberto Tozzi ha pubblicato 20 album in studio e 6 live, ha vinto il Festivalbar nel 1977 con il brano “Ti Amo” e nel 1994 con il brano “Io muoio di te” e il Festival di Sanremo nel 1987 con “Si può dare di più” insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri mentre con “Gente di Mare”, in duetto con Raf, si classifica terzo all’Eurofestival. Dopo l’uscita nel 2017 del nuovo disco “Quarant’anni che ‘TI AMO’”, il cantautore torinese intraprende un tour in tutta Italia completamente sold out che culmina con il concerto-evento “40 Anni Che Ti Amo” all’Arena di Verona con molti ospiti sul palco tra cui Raf con cui ha deciso di tornare a collaborare e intraprendere un tour nei palazzetti dello sport e nei più importanti teatri italiani. Umberto Tozzi è stato super ospite al Festival di Sanremo nel 2019 e nel 2021. A Palazzolo dello Stella Tozzi proporrà quindi tutti i suoi più grandi successi, un’occasione unica per ascoltare hit senza tempo come “Ti amo”, “Gloria”, “Stella stai”, “Gente di mare”, “Si può dare di più”, “Tu”, fra le tante.