Vendere casa a Verona: scopriamo Casavo

Vendere casa in questo periodo? Una ottima scelta. I prezzi di mercato stanno salendo e si arriva a picchi molto alti ed interessanti. E’ strano ma in questo momento chi ha fondi in banca preferisce investire in immobili ed allora ecco che le case più belle spariscono subito. A Verona continua la rivalutazione abitativa presente (soluzioni di nuova costruzione e soluzioni indipendenti) tra centro e provincia di Verona si ha una ottima crescita del +3,2% anche grazie al traino delle località turistiche, questo significa che mettere in vendita il proprio immobile adesso significa incassare ed anche bene! Non è una questione di speculazione ma è questione di opportunità: la soluzione migliore è scegliere Casavo.

Casavo: vendere casa a Verona con pochi click

Scegliere Casavo diventa importante specie se si ha poco tempo da dedicare alla vendita dell’immobile. Si tratta del primo istant buyer made in Italy nato dall’idea vincente di un giovane manager, Giorgio Tinacci.

Una azienda tra le migliori in Italia: infatti ha chiuso il 2019 con un totale di 1000 acquisizioni per un valore superiore ai 250 milioni di euro e da quel giorno è sempre un successo. Nello stesso anno è stata premiata con “Great Place To Work” come una delle migliori aziende per cui lavorare e nel 2020 come “Best Place to Work for Millennials”. Insomma una realtà spumeggiante e giovane ed è per questo che riesce a fare ottime acquisizioni e vendite importanti. Non solo: se l’immobile è datato la società lo rimette in forma rendendolo nuovo, moderno, avvincente e lo rimette sul mercato. Quasi tutta la compravendita avviene tramite applicativi e questo sveltisce e riduce di molto i tempi.

Investire a Verona: è la scelta giusta

Verona è una città molto bella: turisticamente parlando è una delle più richieste e gettonate del nordest, per questo motivo qui investire conviene sempre, certo bisogna trovare la location giusta.

Secondo noi non è poi così complicato e per questo vi consigliamo di cercare chi vende casa in questi quartieri.

Centro Storico : quartiere bello e raffinato dal fascino unico, perfetto se si vuole stare al centro con tutte le comodità, ottimo se si vuole investire nel comparto turistico. Da questo quartiere è bene prendere in considerazione anche : Veronetta, San Zeno e Cittadella. Il prezzo medio è poco sotto ai 4000 euro.

: quartiere bello e raffinato dal fascino unico, perfetto se si vuole stare al centro con tutte le comodità, ottimo se si vuole investire nel comparto turistico. Da questo quartiere è bene prendere in considerazione anche : Veronetta, San Zeno e Cittadella. Il prezzo medio è poco sotto ai 4000 euro. Borgo Trento: molto verde ed eleganti, abitazioni singole o indipendenti, ottime per un Bed and Breakfast. Il costo medio è di 3000 euro.

Tutti gli altri quartieri si aggirano sui 2000 euro al metroquadro sul vecchio e sui 3500 sul nuovo. Prezzi nella media nazionale.