Villa Manin Estate 2021: concerti, spettacoli teatrali ed eventi per bambini, dal 25 giugno al 28 agosto

Villa Manin Estate, la rassegna di eventi ideata dall’ERPAC (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia) che si svolge nel parco di Villa Manin a Codroipo (UD), diventata l’anno scorso un modello per la ripartenza degli spettacoli dal vivo, annuncia l’intero cartellone dell’edizione 2021 che prenderà il via venerdì 25 giugno e proporrà concerti, spettacoli teatrali e attività per bambini fino al 28 agosto: oltre 20 appuntamenti in due mesi alla scoperta del patrimonio artistico e naturalistico di Villa Manin.

“La stagione estiva di Villa Manin – rileva l’Assessore Regionale alla Cultura Tiziana Gibelli – rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel calendario degli eventi in Friuli Venezia Giulia. Grazie ad un programma ricco e variegato, infatti, si ha la possibilità di assistere a spettacoli dal vivo in uno dei luoghi più belli della regione. Spettacoli che accontentano tutti i gusti e le fasce d’età: si spazia dai concerti, al teatro, alle manifestazioni per bambini. Ci tengo a ringraziare tutto il personale dell’ERPAC che ha lavorato incessantemente a questa rassegna, nonostante le incertezze del momento. Auspico che, grazie anche alla campagna vaccinale, questa parentesi che ha messo tutti a dura prova si possa finalmente e progressivamente chiudere per lasciare spazio ad un periodo che vedrà il mondo della cultura rinnovato e aperto a nuove sfide ed esperienze”.

CONCERTI NEL PARCO

Sul palco dei Concerti nel Parco si alterneranno i grandi nomi della musica italiana attuale. A dare il via al cartellone musicale sabato 26 giugno saranno Bombino, “Il Jimi Hendrix del Deserto”, e Adriano Viterbini, virtuoso della chitarra e musicista fra i più apprezzati della scena nazionale. Il giorno seguente, domenica 27 giugno, toccherà a Motta, che ha scelto proprio Villa Manin per il debutto della tournee in supporto all’uscita del nuovo e acclamato album Semplice. A luglio sarà la volta dello Stato Sociale, di Iosonouncane, degli Extraliscio (special guest Davide Toffolo), della giovanissima Ariete, della Rappresentante di Lista e dei Coma Cose, il duo rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo.

Gran finale sarà l’ormai tradizionale concerto all’alba, i Tre Allegri Ragazzi Morti si esibiranno alle 5:30 del mattino di mercoledì 11 agosto, la notte stellata di San Lorenzo.

I biglietti per il concerto all’alba (prezzo simbolico di 5 euro più diritti di prevendita) saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 16 giugno online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

I biglietti ancora disponibili per i concerti (prezzo simbolico di 5 euro più diritti di prevendita) sono acquistabili online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Le informazioni riguardo le modalità di accesso e le regole anti-Covid da seguire verranno pubblicate prima dei concerti sul sito ufficiale www.villamanin.it, in ottemperanza alla normativa vigente.

IL CARTELLONE TEATRALE

Il programma teatrale prenderà avvio sabato 24 luglio: il CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia presenta alle ore 17:00 e alle ore 19:00 la performance “di parole e nuvole” Cloudscapes. Gli spettatori, distesi su coloratissimi bacelli gonfiabili, potranno osservare le nuvole e scoprire, mentre ascoltano la storia personale narrata da un attore, quanto esse assomiglino alla mutabilità dell’animo umano (la performance verrà riproposta anche sabato 31 luglio, alle ore 17:00 e alle 19:00).

Domenica 25 luglio alle ore 19:00 la compagnia Teatro Incerto proporrà Fieste, uno spettacolo a cura sempre del CSS che con piglio ironico affronta i tema della depressione, del ricordo, della difficoltà di vivere pienamente.

Sabato 7 agosto alle ore 21:00 avrà luogo lo spettacolo di uno degli artisti più acclamati nell’ultimo anno, il dissacrante e stralunato comico e presentatore Valerio Lundini, che ha scelto il palcoscenico di Villa Manin Estate per il debutto del suo tour, tra i più attesi dell’estate.

I biglietti per gli spettacoli (prezzo simbolico di 5 euro più diritti di prevendita) saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 16 giugno online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati (lo spettacolo di Valerio Lundini dalle ore 14:00 di mercoledì 16 giugno).

PER I PIÙ PICCOLI

Il cartellone dedicato ai più piccoli proporrà otto appuntamenti con otto diverse compagnie, che tra allegria e magia, burattini e cabaret, racconteranno storie pensate per bambini di diverse fasce d’età, dai 3-4 anni fino ai 10. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con la prenotazione nominativa obbligatoria all’indirizzo: [email protected]

EVENTI SPECIALI

All’interno del cartellone estivi ci saranno anche due eventi speciali organizzati in collaborazione con il Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli: martedì 6 luglio alle ore 19:00 andrà in scena lo spettacolo L’ultima partita – La storia di Lou Gehrig. Mario Mascitelli, attore, regista e direttore artistico del Teatro del Cerchio di Parma, nonché allenatore di baseball della Nazionale juniores e del Parma Baseball, ripercorrerà la vicenda sportiva e umana di uno dei più grandi campioni che il baseball possa ricordare, colui ha dato il suo nome alla malattia che oggi conosciamo come SLA. All’evento saranno presenti le atlete della Nazionale Italiana di Softball.

Sabato 28 agosto alle ore 19:00 la scuola di Musica Città di Codroipo – Scuola di Musica E.M.M.A. di Treppo Grande e ALT – Acoustic Live Tribute presenteranno “Music in the Sky”, ovvero l’esibizione di un organico di 70 elementi, in un omaggio quanto mai corale che gruppi e giovani musicisti locali vogliono tributare agli Alan Parsons Project, gruppo icona della musica che, con le sue note, ha accompagnato molti anni di tanti di noi. Entrambi gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria su http://eventbrite.com.

Un altro evento musicale speciale è il concerto “Hellfire”, in collaborazione con la Civica Orchestra di fiati “G.Verdi” – città di Trieste, che domenica 1 agosto alle ore 19:00 presenterà un percorso musicale dove l’atmosfera sarà gotica e misteriosa, peccaminosa e tenebrosa, in cui la musica trascinerà l’ascoltatore a passeggio con il Diavolo, ma anche con altri mostri”, come il Gobbo di Notre Dame, i vampiri, il Fantasma dell’Opera. L’evento è gratuito, ci si può prenotare scrivendo a [email protected] oppure chiamando il numero 370.375243.

Tantissime proposte divise in musica, teatro, attività per bambini, per un unico grande cartellone che permetteranno a Villa Manin di animare il parco in totale sicurezza e riproporre opportunità di incontro e svago attraverso la cultura. Anche quest’anno gli eventi diventano una splendida occasione per passare un pomeriggio diverso, in uno dei luoghi più affascinanti della regione. Il programma completo e tutte le informazioni per accedere sono consultabili sul sito ufficiale www.villamanin.it

