Vinyl Udine, domenica 7 maggio

La puntina riprende a girare nel capoluogo del Friuli. Ma anche il laser. Succede domenica 7 maggio 2023 alla palestra don Bosco dell’Istituto Bearzi (via Don Bosco 2), con “Vinyl Udine” la mostra mercato del vinile e cd usato da collezione che ritorna per la nona volta dopo il successo delle edizioni precedenti.

Dalle 9.30 e fino alle 19 sugli oltre 500 metri quadri del campo di gioco allestito ad hoc per l’occasione i visitatori – a fronte di un prezzo di ingresso scaccia-crisi fermo a 3 euro – potranno trovare oltre 35 espositori che, oltre che da Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia, Toscana e altre regioni italiane, arriveranno anche da Austria, Slovenia e Croazia; l’offerta complessiva, grazie alle molte escursioni degli organizzatori alla caccia di espositori diversi da quelli del solito giro regionale, seleziona il meglio di rock, jazz, funk, soul, punk, new wave, dark, pop, progressive ed electronic! E non ci sono solo i dischi a 33 e 45 giri: seguendo un trend che ha visto, dopo quasi vent’anni di cali ininterrotti, aumentare per la prima volta nel 2023 le vendite dei Cd, e quello complessivo che vede vinili e cd coprire il 20% del mercato musicale complessivo, più degli streaming e dei diritti d’autore per i live, anche all’appuntamento di Udine gli appassionati del laser e dei dischetti argentati troveranno un’offerta sempre più vasta e rivolta in particolare ai giovani alla ricerca della “fisicità” della musica.

Oltre a un ampio parcheggio e a un servizio bar attivo tutto il giorno, chi arriverà alla palestra del Bearzi troverà anche la possibilità di scambiare i propri pezzi da collezione con gli espositori presenti. Un altro modo per essere protagonisti della “controrivoluzione” di 33 e 45 giri rispetto a sua (ex) maestà lo streaming. Per info pagina Facebook vinyludine o cell. 345 261 0331.