Dopo oltre 30 concerti fra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Austria, volge al termine la 25° edizione del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni Dei Luoghi. Prima dei saluti all’edizione 2024 però, il calendario della rassegna propone un ultimo emozionante appuntamento. Venerdì 15 dicembre al Teatro Odeon di Latisana (inizio alle 20.45), andrà in scena lo spettacolo dal titolo “Vissi d’arte. Vissi per Maria. Omaggio a Maria Callas nel centenario della nascita”. Assoluta particolarità di questo spettacolo sarà la possibilità, grazie alle moderne tecniche di ingegneria del suono, di riascoltare dal vivo la voce dell’indimenticata soprano, con l’accompagnamento musicale live dell’Ensemble Musica Civica, formato da Dino De Palma (violino), Luciano Tarantino (violoncello) e Donato Della Vista (pianoforte), con la partecipazione dell’attore Giampiero Mancini. Sound engineer dello spettacolo è Angelo De Cosimo, testo e drammaturgia di Roberto D’Alessandro.

I biglietti per l’evento, organizzato in collaborazione con l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, sono in vendita sul sito (https://ertfvg.vivaticket.it/) e presso la biglietteria del Teatro Odeon di Latisana. Tutte le info su www.neisuonideiluoghi.it . Lo spettacolo andrà in scena per il Circuito ERT anche al Teatro Adelaide Ristori di Cividale del Friuli, sabato 16 dicembre alle ore 21. Biglietti in vendita in teatro e su ertfvg.vivaticket.it, maggiori dettagli su ertfvg.it.

Nel centenario della sua nascita, uno spettacolo incentrato sulla vita e sulla personalità umana ed artistica della soprano più grande di tutti i tempi, Maria Callas. Attraverso una sofisticata tecnica d’ingegneria acustica e di estrapolazione sonora, lo spettacolo consente di ascoltare la voce della compianta artista mentre il trio suona dal vivo, in perfetta sincronia. Un esperimento unico di isolamento della voce per far rivivere le emozioni di un timbro indimenticabile e di un virtuosismo canoro inaudito. In scena ci sarà anche Bruno, suo affezionato maggiordomo, interpretato dall’attore Giampiero Mancini, che svelerà i segreti, gli amori e il dietro le quinte del soprano. Bruno sa che Maria è una persona fragile e diversa dalla diva che la critica descrive superba e capricciosa; è tutt’altro ciò che gli occhi di Bruno vedono negli occhi di lei, troppo spesso pieni di dolore. Al racconto di una vita breve – visse solo 54 anni – è abbinato l’ascolto delle arie che hanno reso Maria Callas uno spartiacque tra il prima e il dopo.

La 25° edizione di Nei Suoni Dei Luoghi è stata organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, econ il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.