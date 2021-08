Volley Talmassons giocherà a Lignano Sabbiadoro il Campionato A2 Volley femminile

Un collegamento tra Lignano Sabbiadoro e Talmassons. Dalla prossima stagione infatti la Città dello Sport diventerà la casa di un’altra squadra sportiva: il Volley Talmassons. La squadra che milita nella serie A2, disputerà le gare casalinghe della stagione 2021/2022 presso la Palestra comunale.

La collaborazione, inizio di una nuova stagione pallavolistica e turistica, è stata sugellata ufficialmente oggi nella splendida cornice della Sala Mostre della Terrazza a Mare a Lignano Sabbiadoro dal Sindaco di Lignano Sabbiadoro, avv. Luca Fanotto e dal Main Sponsor e General Manager del Volley Talmassons, Fabrizio Cattelan.

Presenti per l’occasione anche il Presidente del Consiglio regionale, arch. Piero Mauro Zanin, il Vice Sindaco e Ass. allo Sport, Alessandro Marosa, il Sindaco del Comune di Talmassons, Fabrizio Pitton, il Presidente del Comitato regionale FIPAV, Alessandro Michelli, oltre a 3 atlete della squadra del Volley Talmassons e numerosi giornalisti.

Sindaco di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto: “Sono particolarmente lieto – ha esordito il Sindaco, affiancato dal suo vice Alessandro Marosa – di dare il benvenuto ufficiale al Volley Talmassons. Per la Città di Lignano Sabbiadoro è un onore, un piacere e una straordinaria opportunità poter ospitare questa importante squadra. Siamo sempre felici di cogliere tutte le opportunità di collaborazione e di integrazione tra territori e tra sport. Questa nuova collaborazione segna un percorso, già intrapreso da tempo dalla nostra Amministrazione, volto ad ampliare l’organico delle discipline sportive. Questo perché sport e turismo sono un binomio che va di pari passo e, ad oggi, il turismo, che per quanto riguarda la nostra Località è il cuore della nostra economia, continua ad evolversi e la capacità degli amministratori e degli imprenditori, attualmente, deve essere proprio quella di saper intercettare i suoi cambiamenti, se si vuole rimanere competitivi e identificabili sul mercato nazionale e internazionale. Pertanto, ringrazio il Volley Talmassons per questa collaborazione”.

Il Vice Sindaco di Lignano Alessandro Marosa: “Saluto tutti i presenti e, in particolar modo, la Società Volley Talmassons che quest’anno ha scelto Lignano Sabbiadoro come propria casa. Questa è un’incredibile opportunità per tutti. Vorrei evidenziare come lo sport sia un ottimo volano per l’economia dei territori. Pensiamo alla vittoria dell’Italia del calcio al mondiale 2006, la quale ha portato a una crescita del PIL del 3.5%, o alla vittoria all’Europeo di quest’anno che, si stima, porterà un aumento dello 0.7%, oltre alle ultime recenti medaglie olimpiche ottenute dalla compagine azzurra alle Olimpiadi di Tokyo, che accresceranno l’immagine dell’Italia in termini di export per i prodotti del made in Italy e un aumento del turismo per sovraesposizione del brand Italia.

Quindi, con le debite proporzioni, sappiamo che lo sport ha un effetto moltiplicatore anche su Lignano, rispetto a questa collaborazione con il Volley Talmassons per ciò che riguarda la conoscibilità del nome Lignano e alla reputazione della destinazione stessa, anche in un’ottica di destagionalizzazione. Ci tengo a evidenziare anche la condivisione e concertazione con le A.S.D. locali, che hanno dimostrato disponibilità e accoglienza nel adeguare i propri orari riguardo alle esigenze della volley A2 e che potranno sicuramente migliorare la propria struttura e conoscenza rispetto ad un campionato così importante”.

Il presidente del Consiglio FVG Piero Mauro Zanin ha evidenziato un aspetto molto importante che riguarda la Cda Talmassons: “L’impegno di questa società per il sociale, un’impresa che restituisce tanto al suo territorio e che lo fa per grande passione, ma perché vede anche una missione di volontariato verso i suoi ragazzi. Un ambiente vivo, dinamico e pieno di entusiasmo quello di Talmassons che può essere un esempio per la Regione intera, una “best-practice” da imitare ed esportare di un esempio che funziona. Questa collaborazione con Lignano Sabbiadoro è una scelta e noi tutti possiamo scegliere di fare sistema, anche tra turismo e sport, per le tutte quelle ricadute positive che questo comporta per il nostro territorio, anche dal punto di vista di un approccio solidaristico e sociale in via di sviluppo. E Lignano è importante perché ha investito tanto in questo, nello sport, nell’economia, nella collaborazione con le altre Città, negli eventi, nella destagionalizzazione o negli investimenti infrastrutturali. E la Regione Friuli Venezia Giulia è sempre presente e sostiene queste realtà”.

Come ha ricordato il Sindaco di Talmassons, Fabrizio Pitton, dopo due stagioni in deroga, il palazzetto di Talmassons sarà oggetto di lavori di ampliamento per rientrare nei limiti imposti da FIPAV e Lega.

La preparazione atletica della squadra, ha dichiarato Cattelan, inizierà con il 23 agosto.