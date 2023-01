Weekend sugli sci: gli impianti aperti in Friuli Venezia Giulia

Tutto aperto sulle piste del Friuli Venezia Giulia per l’ultimo fine settimana di gennaio. Nevicate in quota e a valle, abbassamento delle temperature e innevamento artificiale per ottimizzare il manto delle piste hanno consentito a PromoTurismoFVG di preparare il demanio sciabile per il resto della stagione. Tutti gli impianti aperti dunque a Piancavallo, Sella Nevea e Ravascletto/Zoncolan, così come a Sappada/Forni Avoltri, Sauris, dove oggi ha aperto la pista Zheile; a Tarvisio tra sabato e domenica riapriranno tutti i tracciati, a Forni di Sopra resteranno chiuse solo le piste Davost Sud e Cimacuta Bis. E, tra le novità, l’apertura di Pradibosco che inaugurerà la stagione domenica.

Suggerendo di consultare sempre il sito InfoNeve (www.turismofvg.it/montagna/infoneve) per tutte le notizie in tempo reale, PromoTurismoFVG invita nuovamente gli sciatori che nei prossimi giorni sceglieranno i comprensori sciistici della regione ad acquistare online lo skipass e la Ticket Card, evitando code e rallentamenti alle casse dei poli. Coloro che possiedono già la card potranno caricare direttamente i biglietti e presentarsi direttamente ai tornelli degli impianti, altrimenti occorre registrarsi sul sito, recarsi alle biglietterie per il ritiro della “Ticket Card” (costo di 5 euro con validità di cinque anni) e procedere come spiegato nel tutorial www.turismofvg.it/ProxyVFS.axd?snode=289482&stream. Sul portale, all’indirizzo https://fvg.axess.shop/it, sono disponibili gli skipass giornalieri, CartaNeve, [email protected], [email protected] Chi compra lo skipass, ma è ancora sprovvisto di “Ticket Card”, riceverà un voucher e dovrà recarsi alle casse per la conversione del biglietto. Rimane attiva anche la promozione realizzata in collaborazione con Aspiag Service “Sciare a Nordest”: ogni settimana l’app “Despar Tribù” regala uno sconto per l’acquisto di uno skipass giornaliero in Friuli Venezia Giulia (maggiori dettagli: www.turismofvg.it/it/montagna/skipass/convenzioni/despar).

COSA FARE IN MONTAGNA NEI PROSSIMI GIORNI

Prosegue il calendario delle animazioni sulla montagna del Friuli Venezia Giulia, tra appuntamenti ed eventi per vivere la magia dell’inverno. Si sta per chiudere Eyof, il Festival olimpico della Gioventù europea in programma fino a domani, che ha coinvolto tutte le località montane del Friuli Venezia Giulia e delle vicine Austria (Spittal) e Slovenia (Planica), in un evento senza confini con 14 discipline invernali in 12 sedi di gara.

Domenica a Claut va in scena l’Open curling, la giornata dedicata all’open day per scoprire la disciplina, mentre a Sella Nevea riprende lo Ski alp, Notti a Sella: Ski Alp in notturna, in programma ogni venerdì dalle 17.00 alle 21.30 fino a fine stagione (organizzato da ASD Val Resia – info al 388-6059065), in attesa della prossima settimana quando in FVG sarà ospitato il Trofeo Biberon a Forni di Sopra, alla sua 39° edizione nazionale e 18° internazionale, da venerdì 3 a domenica 5 febbraio a Forni di Sopra e in cui sarà previsto l’intrattenimento “Music in the ski” con Radio Company, nonché l’Inaugurazione del Presepe di Sutrio in Vaticano (venerdì 3 febbraio alle 18), con la cerimonia organizzata per il rientro a Sutrio del presepe in legno esposto in piazza San Pietro per il Natale 2022.

Tante le attività proposte anche nei prossimi giorni per chi si vuole godere la montagna tra escursioni, passeggiate nella natura e ciaspolate. A Sauris si può scegliere tra I sapori di Sauris Zahre, un’esperienza gastronomica alla scoperta dell’affinamento e la stagionatura dei formaggi delle malghe con visita alla cantina dove sono conservati (domani, ore 10.00 con ritrovo al laboratorio “Malga Alta Carnia”, Sauris di Sotto) e l’attività dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni Foresting Kids alla scoperta del bosco d’inverno, esperienza a contatto con la natura (domenica, ore 10.00 – ritrovo al parcheggio Meublé Pa’ Khraizar, Lateis). Per informazioni e prenotazioni contattare l’ufficio turistico Sauris: 0433.86076, [email protected]).

A Forni di Sopra domani alle 9 è in programma l’approccio all’Arrampicata su ghiaccio, in compagnia della guida alpina, mentre alle 20.30 parte la Ciaspolata notturna a Forni di Sopra, adatta a tutti sui sentieri semplici di fondovalle. Per entrambe le attività il ritrovo è all’infopoint di Forni di Sopra, info e prenotazioni: 0433 886767 – [email protected]

A Tarvisio si può optare per la Ciaspolata a Spaik Alm nel Tarvisiano, con partenza dall’infopoint della località, mentre domenica alle 15 ci si potrà approcciare alla Tecnica del cuore con il cavallo Yang, un’esperienza emozionante a contatto con l’animale (Ritrovo: S. Caterina, Via Rio Bianco 4 – fronte chiesa), o ancora, mercoledì 1° febbraio la Ciaspolata in Val Saisera nel Tarvisiano, per immergersi nella natura incontaminata (ritrovo alle 14.00 all’infopoint). Per tutte le informazioni e prenotazioni si può contattare l’infopoint di Tarvisio, 0428-2135, [email protected]

A Sappada domani alle 14 si parte dall’Infopoint di Borgata Bach per la ciaspolata naturalistica, dai Piani del Cristo fino al Rifugio Rododendro, per ammirare il Tramonto al Rododendro e domenica, dalle 10 alle 13.30, ci si potrà godere il panorama con il giro sulla slitta A spasso con la slitta trainata dai cavalli nella magica cornice di Cima Sappada (Cima Sappada – Stalla Fam. Fauner in direzione Sorgenti del Piave – Info e prenotazioni: 0435 469131 [email protected]).

Domani alle 8, a Ovaro, è in programma l’Escursione sci alpinismo Passo Mimoias, attività di media difficoltà in Val Pesarina con ritrovo all’ufficio turistico del paese e domenica a Tolmezzo si potrà apprezzare il Tramonto sull’altopiano, una suggestiva escursione crepuscolare sull’altopiano di Curiedi, uno dei più bei punti panoramici delle Alpi Carniche (si parte dalla piscina comunale. Entrambe le attività sono organizzate Consorzio Turistico Arta Terme: Alpi Dolomiti Friulane, 0433.786171 [email protected]). Due, infine gli appuntamenti a Paluzza: domani alle 10, con partenza dall’ufficio turistico, la Passeggiata: Zardin dai Siôrs, una rigenerante camminata nel bosco vicino all’abitato del borgo Cente, mentre martedì alle 17.30, è in programma la Lanternata a Paluzza, un’esperienza d’altri tempi tra i boschi della Carnia alla scoperta delle orme degli animali accompagnata da curiosi aneddoti e antiche leggende sui popoli che abitavano queste vallate e ascoltando le storie misteriose della guida (Ritrovo: Casa Ortis, Paluzza – Info e prenotazioni: Visit Zoncolan 0433 778921 [email protected]).