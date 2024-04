Welding Junior Cup 2024, concorso della saldatura

Il Concorso si svolgerà il 16-17 maggio 2024, presso il Centro di Formazione Professionale Bearzi.

Come nel 2023 la sede dell’evento sarà nuovamente il Centro di formazione professionale Bearzi, che ha messo a disposizione l’attrezzato laboratorio di saldatura, fiore all’occhiello del CFP e riferimento per il territorio di Udine e provincia. Lo scopo del concorso è quello di coinvolgere ragazzi in qualità di attori principali, beneficiari di questo importante accordo di collaborazione per la formazione nel settore della saldatura tra CNOS-FAP e Istituto Italiano della Saldatura, IIS PROGRESS, IIS CERT.

Tale accordo prevede il trasferimento del know-how IIS alle Scuole di Formazione Professionale CNOS FAP certificate, per la preparazione tecnica e pratica degli allievi operanti nel settore meccanico, permettendo loro di ottenere la qualificazione in riferimento alla tipologia di giunto, del processo e del materiale, facilitandone l’ingresso nel mondo del lavoro e supportando le crescenti richieste da parte delle Aziende.

Le scuole professionali che parteciperanno al concorso saranno:

l’Istituto Agnelli (Torino), Manfredini (Este), Bearzi (Udine), San Zeno (Verona), AFP Dronero (Cuneo), Vigliano Biellese e Patronato San Vincenzo (Bergamo) per un totale di 14 allievi selezionati. Nelle due giornate i ragazzi si cimenteranno nello svolgimento di un test teorico e nella realizzazione di tre diversi saggi di saldatura, differenti nel processo, tipologia di giunto e posizione.

La commissione, composta da istruttori IIS, avrà il compito di decretare la classifica finale.

La classifica finale vedrà questi vincitori:

1° Master (migliore)

1° Procedimento SMAW (Elettrodo)

1° Procedimento GTAW (TIG)

1° Procedimento GMAW (Filo)

1° Tecnologo (Parte tecnologica)

Molte le aziende coinvolte: ESAB, ALLOYS ITALIA, IPG, RANDSTAD, WD-40, FRIUL CENTRIFUGA, PITTINI, PITTARC con il loro aiuto permetteranno la realizzazione di questo evento e tutti i Centri di Formazione coinvolti in questo importante accordo di collaborazione tra CNOS-FAP e Istituto Italiano della Saldatura, IIS PROGRESS, IIS CERT.