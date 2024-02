Wolfmother, star del rock australiano in concerto al Festival di Majano. 4 agosto 2024

I Wolfmother, stoner rock band australiana attiva da oltre vent’anni nel panorama mondiale, il cui sound è stato accostato a più riprese a miti rock come Led Zeppelin e Black Sabbath, tornano a grande richiesta in Italia per una data ad alto contenuto di rock’n’roll: l’appuntamento è per domenica 4 agosto 2024 alla 64° edizione del Festival di Majano (inizio alle 21.30). I biglietti per il concerto, organizzato da Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.proimajano.it e www.azalea.it .

Quando intorno a marzo 2020 l’intero mondo si è fermato con l’inizio della pandemia, Andrew Stockdale dei Wolfmother non è rimasto di certo con le mani in mano. Infatti, proprio in quel periodo, è entrato nel suo studio per iniziare a registrare tutti gli strumenti del sesto album della band “Rock Out”. Con la salute mentale diventata uno dei problemi più dilaganti durante la pandemia, Stockdale ha utilizzato tutta la potenza e le proprietà curative del rock per farsi guidare nella creazione dell’album. Dopo aver terminato l’album in solitaria con delle tracce di batteria elettronica, il leader della band ha pensato a riregistrare il tutto in overdub: per farlo, Stockdale si è affidato all’aiuto di uno studente diciannovenne del secondo anno del SAE Institute di Byron Bay, al suo batterista, Hamish Rosser, e al suo bassista Alex McConnell.

Il sound dell’album prende spunto da storiche band come Cream e Deep Purple e si potrebbe dire che questo disco sia un inno ai frontman e ai maestri del riff del passato, in un viaggio sonoro che passa per Londra, il New Jersey, Birmingham fino a Pasadena, Byron Bay e ritorno; è la colonna sonora perfetta per un immaginario tour negli stadi del 1982 ma che in realtà non è mai avvenuto. Oltre alle hit di “Rock Out”, i Wolfmother presenteranno a Majano tutti i loro successi. La band ha pubblicato 6 album in studio, il primo omonimo “Wolfmother” è datato 2005, mentre l’ultimo in ordine di tempo è il già citato “Rock Out”, del 2021.

Fra i concerti già annunciati al prossimo Festival di Majano troviamo il live delle star mondiali del celtic punk Flogging Molly in programma il prossimo 7 agosto.

Il 64° Festival di Majanoè organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.