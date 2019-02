MALIKA AYANE protagonista il 4 febbraio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con “Domino Tour”

Nuovo disco e nuovo tour per Malika Ayane, cantautrice fra le più amate dal pubblico italiano, voce unica del panorama musicale nazionale, che torna prepotentemente sulle scene con “Domino”, disco con cui festeggia i dieci anni di carriera, uscito lo scorso 21 settembre, e con un nuovo tour che la vedrà impegnata nei club e nei teatri d’Italia nei prossimi mesi. In Friuli Venezia Giulia l’unico appuntamento con Malika Ayane è perdomani, 4 febbraio 2019 (inizio alle 21.00)al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, per l’organizzazione di Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Udine e Teatro stesso. I biglietti per il nuovo importante appuntamento saranno ancora disponibili alle biglietterie del teatro domani prima dello spettacolo. Info su www.azalea.it .

Così come l’album “Domino” è nato come un proseguo di “Naif”, anche il “Domino Tour” riparte da un esperimento già iniziato nel “Naif Tour”: Malika Ayane presenterà gli stessi brani in modi completamente diversi, mescolando elementi di arrangiamento e andando verso strade apparentemente diversissime eppure fatte della stessa anima. I concerti nei teatri saranno caratterizzati da suoni morbidi e pieni, con una ricerca di sonorità finalizzata ad avvicinare i brani di repertorio a quelli inediti; sul palcoscenico Malika sarà accompagnata da: Daniele Di Gregorio alla marimba, Carlo Gaudiello al piano, Marco Mariniello al basso, Nico Lippolis alla batteria e Jacopo Bertacco alla chitarra.

“Domino” è il quinto progetto discografico di Malika Ayane e rappresenta il grande ritorno sulle scene della cantautrice milanese dopo tre anni di assenza, durante i quali ha lavorato alla produzione del disco insieme ad Axel Reinemer e Stefan Leisering al Jazzanova Recording Studio di Berlino. “Domino”, è stato elaborato e scritto tra Milano, Londra e Parigi, con la collaborazione di importanti autori internazionali già al suo fianco nell’album “Naif”. Dieci canzoni scritte da Malika nell’arco di due lunghi e intensi anni di lavoro trascorsi a guardarsi dentro e intorno, alla ricerca di punti di vista sempre nuovi e diversi per offrire al mondo le sue emozioni in parole e musica. Pezzi di sé. Il disco rappresenta una delle sue produzioni più mature: come il gioco del domino anche qui siamo di fronte a una serie di pezzi che danno la possibilità di essere mescolati e ordinati in modo ogni volta diverso, così come il risultato che ne deriva. Non sono solo pezzi di Malika, ma pezzi nei quali tutti possiamo ritrovarci, pezzi di noi.

Fra i prossimi spettacoli al Teatro Nuovo Giovanni da Udine troviamo anche i concerti di Luca Carboni (7 marzo), del bluesman britannico John Mayall (22 marzo), di Giovanni Allevi (10 aprile), di Roberto Vecchioni (11 aprile)di Massimo Ranieri (24 maggio) e lo spettacolo del comico romagnolo Giuseppe Giacobazzi (19 maggio). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .



