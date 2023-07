I 40 Fingers sabato 8 luglio al Concerto del Risveglio di Udine

Dopo il grande successo delle prime quattro edizioni in Piazza Matteotti con Remo Anzovino, Gnu Quartet, Dardust e Davide Locatelli sabato 8 luglio alle ore 7:00 del mattino a Udine andrà in scena il tanto atteso Concerto del Risveglio, in questa quinta edizione per la prima volta in Castello, nel primo sabato di saldi in centro. L’ingresso è gratuito e dalle 6 saranno disponibili le navette per arrivare su nel Piazzale dove si terrà l’evento.

Protagonisti di questo appuntamento saranno i 40 Fingers, quartetto di chitarristi che a suon di milioni di views sta conquistando i social (oltre 90 milioni solo su YouTube e Facebook!) e i palchi di tutto il mondo grazie alle proprie magistrali rivisitazioni e riarrangiamenti di celebri brani rock, pop e colonne sonore del cinema, delle serie tv e all’endorsement ufficiale dei Queen che hanno pubblicato sul loro sito la versione a “40 dita” di Bohemian Rhapsody e l’apprezzamento di Andrea Bocelli che li ha coinvolti nel suo speciale The Journey, duettando sulle note di “Hallelujah”, per la tv americana.

Sempre in territorio americano hanno trovato recentemente una grande accoglienza di pubblico registrando il tutto esaurito nel loro primo tour negli Stati Uniti, con i concerti di Boston, New York, Washington DC e Filadelfia tutti sold out.

Il palco è la dimensione naturale dei 40 Fingers è a Udine, con le prime luci del mattino, condurrano il pubblico in un viaggio musicale senza confini linguistici e geografici attraverso le loro versioni di Sultans of Swing, Africa, Sound of Silence, Bohemian Rhapsody, Last of Mohicans, Libertango e altri brani che spaziano tra i generi a 360 gradi, unendo ed emozionando gli amanti della musica.