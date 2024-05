6 Pence – Queen Experience: domenica 4 agosto al Castello di San Giusto a Trieste

Hanno pubblicato 40 album, hanno venduto oltre 300 milioni di dischi in tutto il mondo, hanno eseguito più di 700 concerti e sono stati per oltre 1.500 settimane nella classifica degli album più venduti in Inghilterra: i Queen sono stati una delle band più influenti ed amate di tutti i tempi, e lo sono tutt’ora, a più di trent’anni dalla scomparsa di Freddie Mercury.

Bohemian Rhapsody, il film biopic sulla vita del leggendario Freddie Mercury uscito il 24 ottobre del 2018, ha continuato ad alimentare quella che è stata ed è tuttora la “nuova vita” della band: oltre ad essersi aggiudicato ben 4 premi Oscar, il film è stato campione di incassi totalizzando un introito superiore al miliardo di dollari e su Spotify gli ascoltatori mensili oggi sono più di 50 milioni.

Questi risultati hanno fatto sì che nascessero numerosi nuovi progetti per omaggiare e celebrare i Queen e uno dei più coinvolgenti in circolazione è “made in Trieste”: si chiama 6 Pence – Queen Experience e si pone l’obiettivo di proiettare la mitica band inglese nella contemporaneità, unendo le tecnologie di oggi con uno scrupoloso studio dei suoni, delle movenze e dei costumi originali di Freddie, Brian, Roger e John.

Domenica 4 agosto a Trieste ci sarà una serata interamente dedicata ai Queen con il concerto dei 6 Pence – Queen Experience in programma alle ore 21:00 al Castello di San Giusto, nell’ambito di “Hot in the City” per Trieste Estate 2024”, la rassegna promossa dal Comune di Trieste con PromoTurismoFVG e Trieste Convention and Visitors Bureau.

I biglietti per il concerto – organizzato da Good Vibrations Entertainment e VignaPR – saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 8 maggio online su Ticketone.it e sul circuito internazionale Eventim.si, al Ticketpoint di Trieste e in tutti i punti vendita autorizzati.

Da Bohemian Rhapsody a The Show Must Go On, passando per We Are the Champions, Radio Ga Ga, We Will Rock You e tantissime altre… Le canzoni dei Queen saranno protagoniste dell’ultimo concerto estivo in programma al Castello di San Giusto portate in scena dalla super band dei 6 Pence che per l’occasione sarà raggiunta sul palco anche da un coro diretto dal Maestro Giovanni Molaro e il concerto, un vero e proprio show, sarà impreziosito anche dalle coreografie di ballo dirette da Noemi Gaggi.

6 PENCE – QUEEN EXPERIENCE “A Night in the Castle”

DOMENICA 4 AGOSTO 2024, ore 21:00

TRIESTE, Castello San Giusto

Prezzi dei biglietti:

Posto unico in piedi € 20,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 8 maggio online su Ticketone.it ed Eventim.si, al Ticketpoint di Trieste e in tutti i punti vendita autorizzati