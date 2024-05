Canto Libero: 27 giugno al Castello di Udine omaggio a Lucio Battisti

Quest’anno sono 25 anni senza Lucio Battisti e per continuare a tenere vivo il suo ricordo, a grande richiesta, è tornato in scena Canto Libero – Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol, il progetto tributo più acclamato in Italia!

Il nuovo tour nei principali teatri italiani che ha collezionato sold out a ogni concerto si è concluso due settimane fa al Gran Teatro Geox di Padova (2.500 biglietti venduti!) e oggi vengono annunciate le date nelle principali rassegne estive della penisola italiana: il 27 giugno Canto Libero andrà in scena al Castello di Udine. I biglietti per l’evento – organizzato da FVG Music Live e VignaPR – saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di lunedì 6 maggio online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Prodotto e ideato da Good Vibrations Entertainment, Canto Libero è un grande concerto spettacolo che celebra e omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol – Battisti, ma va ben oltre alla semplice esecuzione di cover dei classici del loro repertorio: Canto Libero, infatti, rilegge gli originali mantenendo una certa aderenza ma cercando di non risultare semplice copia, mettendoci la propria personalità e sensibilità musicale e facendo emergere anche tutta l’anima blues e rock che Battisti aveva.

“La canzone del sole”, “Una donna per amico”, “Ancora tu”, “E penso a te” e tanti altri grandi successi di Battisti, che hanno fatto e fanno tuttora sognare intere generazioni, verranno riletti in maniera magistrale da una super band capitanata dalla voce carismatica di Fabio “Red” Rosso, dal pianoforte di Giovanni Vianelli che cura anche la direzione musicale, dalle chitarre di Emanuele “Graffo” Grafitti e Luigi Di Campo, Alessandro Sala al basso e alla programmazione computer, la batteria di Jimmy Bolco, le percussioni e la batteria di Marco Vattovani, Luca Piccolo alle tastiere e le splendide voci di Joy Jenkins e Michela Grilli.

Da anniriempiono i teatri in giro per l’Italia (arrivando a suonare anche in Slovenia, Croazia e Montenegro) e nel 2015 hanno ottenuto un grande riconoscimento del loro valore artistico da Mogol in persona, che ha condiviso il palco con loro e dopo il concerto ha affermato: “Avete suonato esattamente come avrebbe voluto Battisti”.

CANTO LIBERO Omaggio a Battisti e Mogol

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2024 (inizio ore 21:00)

UDINE, CASTELLO

Prezzi dei biglietti:

Poltronissima gold € 34,00 + dp

Poltronissima numerata € 30,00 + dp

Poltrona numerata € 23,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di lunedì 6 maggio online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati