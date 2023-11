A Gorizia arriva “Michael The Show” il 21 dicembre 2023

Arriva a Gorizia “Michael – The Show”, fra i più quotati tributi internazionali alla musica, alla vita e alla leggenda del re del pop, il grande Michael Jackson. Protagonista sul palco del Teatro Verdi, il prossimo 21 dicembre (inizio alle 21.00), sarà Wendel Gama, impersonator brasiliano fra i più apprezzati al mondo, con oltre 4 milioni di Followers sui social, capace di catturare l’anima unica di Michael Jackson attraverso performance magistrali. Ad impreziosire lo spettacolo il corpo di ballo, l’orchestra e la band, con la chitarrista Jennifer Batten, storica musicista di Jackson nelle stratosferiche tournée “Bad World” (1987-1989), “Dangerous World Tour” (1992-1993) e “HIStory World Tour” (1996-1997). La sua presenza sul palco aggiunge un tocco autentico e emozionante, riportando alla vita gli indimenticabili assoli di chitarra che hanno contribuito a definire il suono distintivo delle canzoni di Michael. I bigliettiper lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Gorizia, PromoTurismoFVG e Teatro Verdi sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti vendita suwww.azalea.it .

“Siamo felici di ospitare un concerto unico nel suo genere – ha commentato l’Assessore alla Cultura e Eventi Culturali della città di Gorizia, Fabrizio Oreti – Gorizia, nell’ottica della capitale europea della cultura, può vantare una preziosa offerta culturale a 360 gradi ed in tal senso evidenzio che è la prima volta che ospitiamo un concerto di questo tipo legato ad una figura che ha segnato la storia della musica moderna, pertanto, non vediamo l’ora di vivere una serata che merita di essere vissuta”.

Con “Michael – The Show” il pubblico potrà immergersi nell’atmosfera magica di una serata straordinaria, dove il palco si anima con la potenza di una live band che riproduce fedelmente gli iconici arrangiamenti musicali di Michael Jackson. Una maestosa orchestra dal vivo completa l’esperienza, amplificando la grandiosità delle sue indimenticabili composizioni. Il corpo di ballo, abilmente coreografato, trasporterà gli spettatori nel mondo affascinante di Michael, ricreando le sue leggendarie performance sul palco. Ogni movimento, ogni passo di danza catturerà l’energia contagiosa che ha reso Michael Jackson un’icona globale. “Michael – The Show” non è solo uno spettacolo, ma un viaggio attraverso il tempo e la musica. Il pubblico rivivrà successi intramontabili come “Thriller“, “Billie Jean“, “Beat It” e molti altri ancora. Preparatevi a essere catturati dall’incanto di una serata straordinaria che celebra il talento eterno di Michael Jackson. “Michael – The Show” è più di uno spettacolo; è un omaggio commovente, un’esperienza indimenticabile che vi farà ballare, cantare e innamorarvi ancora una volta del re del pop.