ENERGY AWARDS FVG: le aziende più virtuose nel campo della sostenibilità ambientale

Mercoledì 22 novembre sono state premiate a Udine le aziende vincitrici degli Energy Awards FVG 2023, il concorso promosso dall’Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia per riconoscere l’impegno delle imprese più virtuose nel campo della sostenibilità energetica.

Dopo il successo delle due precedenti edizioni del concorso, dedicate alle amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, per l’anno 2023 è stato coinvolto un nuovotarget che avrà un ruolo fondamentale negli obiettivi di decarbonizzazione: si tratta appunto delle imprese, di ogni settore e grandezza.

“Lavoriamo da tempo sul tema dell’efficienza energetica con le PMI perché riteniamo che il loro contributo sia significativo per gli obiettivi di transizione energetica – afferma il presidente di APE FVG, Loreto Mestroni – L’esperienza degli Energy Awards, che abbiamo intenzione di continuare a proporre in futuro ad anni alterni ad aziende e comuni, ci permette di valorizzare le buone pratiche e di stimolare il miglioramento.”

Il direttore di APE FVG, Matteo Mazzolini, ha ricordato che alla fondazione dell’Agenzia, nel 2006, i temi energetici erano ancora lontani dalla quotidianità mentre oggi sono all’ordine del giorno di imprese, amministrazioni e cittadini: “È il momento di consolidare le buone pratiche e di inventare forme nuove di efficienza energetica e, come dimostrano anche gli Energy Awards, vediamo che le aziende si stanno già impegnando in questo campo. La nostra Agenzia è a disposizione per sostenerle verso la transizione energetica, come fa da 17 anni”.

La partecipazione al concorso, volontaria, prevedeva la compilazione di una check list da parte dei candidati. Sulla base di questa e delle evidenze a supporto richieste alle 16 aziende ammesse alla fase finale, sono state stilate le graduatorie e sono stati assegnati i premi alle categorie che rappresentano le diverse declinazioni dell’impegno nell’uso intelligente dell’energia:

· Efficienza energetica: premio assegnato a Arbor S.r.l.

· Uso di fonti rinnovabili: premio assegnato a Venica & Venica di Gianni Venica e C. S.S. Società Agricola

· Riduzione delle emissioni: premio assegnato a Venica & Venica di Gianni Venica e C. S.S. Società Agricola

· Comunicazione: premio assegnato a Maddalena S.p.A.

· Mobilità: premio assegnato a Consorzio Produttori Formaggio Montasio S.c.a.

· Economia circolare: premio assegnato a Azienda agricola Brumat

Una menzione speciale è andata a Ensoul Srl, studio che crea siti web e piattaforme di e-commerce, per l’impegno profuso nel far conoscere e migliorare inclusività, efficienza energetica ed accessibilità del web.

Il premio all’azienda vincitrice degli Energy Awards 2023, la più virtuosa in assoluto, che ha utilizzato in maniera più sostenibile l’energia in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, è andato alla Arbor di San Giovanni al Natisone, specializzata da oltre sessant’anni nella produzione di sedie e complementi d’arredo in legno. Sul podio, anche Faber Industrie Spa e, di nuovo, Venica & Venica.



A consegnare il primo premio è stato l’imprenditore marchigiano e cavaliere del lavoro Enrico Loccioni che guida l’omonima impresa leader a livello mondiale nella misura e nell’automazione per il controllo qualità e la sostenibilità. Per Loccioni “non c’è impresa senza territorio e non c’è territorio senza impresa”. Per questo ha immaginato e sviluppato progetti che anticipano gli obiettivi della transizione ecologica, nella convinzione che “disseminare bellezza” sia la soluzione migliore per il territorio. Loccioni ha anche auspicato che la serata possa diventare un’occasione per intraprendere un sodalizio con le aziende friulane, volto allo scambio e alla crescita delle due aree geografiche, il FVG e le Marche.

Per Arbor, impresa che già riutilizzava in maniera virtuosa gli scarti di lavorazione del legno massello per produrre energia termica, il percorso che ha portato alla vittoria degli Energy Awards FVG 2023 si è concretizzato con un nuovo approccio alla lean transformation e al monitoraggio energetico dei propri consumi: l’efficientamento dei processi produttivi è andato di pari passo con la scelta di aumentare la produzione fotovoltaica e l’obiettivo futuro di costituire una comunità energetica (CER) con i propri dipendenti ed il Comune di San Giovanni al Natisone, per condividere l’energia. I fratelli Damiano e Alessandro Granzotto, che hanno ritirato il premio, affermano: “Siamo partiti quasi per gioco e poi abbiamo capito che c’era un grande margine per migliorare l’uso dell’energia nella nostra azienda e ci siamo impegnati in questo campo”.

Come ha evidenziato Samuele Giacometti di APE FVG, “per ogni azienda, anche quelle vincitrici, ci sono ampi spazi di miglioramento, evidenziati negli attestati consegnati come premio, che riportano i punteggi conseguiti in ciascun obiettivo e che così fungono anche da strumento di sensibilizzazione”.

Venica&Venica, vincitrice di due premi (Uso di fonti rinnovabili e Riduzione delle emissioni climalteranti), ha posto l’attenzione sulla capacità di comunicare gli obiettivi di sostenibilità, sottolineando che anche una piccola azienda di 30 dipendenti può conseguirli: ad esempio attraverso il calcolo e la riduzione delle proprie emissioni, in questo caso grazie alla certificazione VIVA – Viticoltura Sostenibile, e anche attraverso lo strumento del bilancio di sostenibilità.

L’edizione 2023 è stata organizzata con il supporto diConfindustria Udine, Confindustria Alto Adriatico, Confartigianato imprese Udine, CNA FVG, LEF, Polo Tecnologico Alto Adriatico “Andrea Galvani” e in collaborazione con Fondazione Agrifood & Bioeconomy cluster FVG (Io Sono Friuli Venezia Giulia), cluster Legno Arredo Casa, cluster Comet, cluster delle Tecnologie Digitali – DITEDI, Maritime Technology Cluster FVG e Animaimpresa, che hanno partecipato alla serata.