Moving Centuries: Settimana con la Danza

Settimana con la danza al Liceo coreutico “Uccellis” di Udine (e in modalità online con il Liceo coreutico “Bonporti” di Trento) per il progetto Moving Centuries, ciclo di incontri sulla Storia del balletto, e sezione del programma Presentare il futuro #danza FVG, nato con l’intento di promuovere, divulgare e valorizzare l’arte coreutica. L’iniziativa è volta a consolidare un rapporto di collaborazione tra educatori scolastici ed esperti della danza per rinforzare il percorso teorico e pratico degli studenti già in corso e interessare quelli nuovi di scuole a indirizzo artistico, coreutico e musicale. Promosso dall’Associazione Danza e Balletto di Udine, Moving Centuries 2023 coinvolge critici e professori tra i più autorevoli del settore, la cui attività si snoda a partire dalla redazione Danza&Danza e dalla Fondazione dell’Accademia Nazionale di Danza con un programma esclusivo costruito ad hoc. Il critico Maria Luisa Buzzi coordinerà due conferenze a tema (ore 15:00-16:30): Mercoledì 22 novembre, “La creazione coreografica: un’impresa femminile nelle linee poetiche di autrici internazionali e nazionali di oggi” e Lunedì 27 novembre, “Icambiamenti nel sistema danza Italia. Le compagnie di danza contemporanea, i centri di produzione, il primo centro coreografico nazionale, le poetiche e il collocamento nelle diverse Regioni”. Segue Venerdì 24 e Sabato 25 novembre (ore 9.00-12.00) il laboratorio coreografico “Teoria e tecnica dell’Orchestica: nuovi passi verso la contemporaneità” coordinato da Chiara Zoppolato con l’assistenza di Erica Modotti. Sempre Sabato 25 (ore 12.00-13.00) Gianluca Bocchino presenterà il libro su Jia Ruskaja fondatrice dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti; per le masterclass inviare richiesta e cv a: [email protected] Partner: Regione FVG-FAND-Danza&Danza-Visavì

foto David Raccanello