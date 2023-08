A Gorizia arrivano i Cosplay sabato 9 settembre

Attività di giochi di ruolo e da tavola e scacchi, esposizioni di street art e workshop di disegno manga e dimostrazioni di trucco di scena, truccabimbi e bolle giganti per i più piccoli, per finire con la sfilata di cosplayer condotta da Louis Guglielmero, artista e trasformista, sosia ufficiale di Johnny Depp. Questi gli ingredienti di Let’s Go! Cosplay&Fun, la cui terza edizione si svolgerà sabato 9 settembre dalle 14 ai Giardini Pubblici di Gorizia. L’evento, organizzato dal Comune di Gorizia, Assessorato alle Politiche Giovanili e alle Politiche Universitarie, in caso di maltempo l’evento si terrà a Palazzo De Grazia, in via Oberdan 15.

“Fin dalla prima edizione del Cosplay a Gorizia è emerso il clima di gioia e festa di questo evento. Dal prossimo anno vorremmo che l’appuntamento crescesse ulteriormente, portandolo nella magica atmosfera del Castello”, ha annunciato il sindaco, Rodolfo Ziberna. “Questo evento, organizzato dal Comune, ha sempre riscontrato un forte gradimento da parte di tutti, grandi e piccini. Ogni anno si arricchisce di ulteriori novità: i cosplayer rappresentano un mondo incredibile che ci permette di dare spazio alla nostra parte più fantastica. In più cerchiamo di intrecciare i tanti aspetti del divertimento con attività corollario, che vanno dai giochi da tavolo ai laboratori di writing e street-art passando attraverso attrazioni per i più piccoli ai più grandi, per arrivare al momento clou della sfilata. Davvero una giornata straordinaria da non perdere”, il commento dell’assessore comunale alle Politiche giovanili, Chiara Gatta.

Programma

L’evento, aperto a tutti e gratuito, prenderà avvio alle 14 con le attività di gioco a cura dell’Associazione Forgotten Heroes e del Circolo Scacchistico Goriziano. Sarà possibile cimentarsi in giochi di ruolo e da tavolo con il tavolo Mordheim o in sfide di scacchi singole o in simultanea. Dalle 15 spazio al laboratorio di writing e street-art: i partecipanti seguiranno un workshop di writing condotto da Giovanni Piovesana e potranno seguire l’esibizione di street art degli artisti Mattia Campo Dall’orto e Claudio Paolini. Alle 17 prenderà avvio la dimostrazione di trucco di scena a cura di Lili Masoni, che illustrerà alcune tecniche di trucco estemporaneo e come effettuare l’applicazione di piccole protesi come tagli e ferite, attraverso le tecniche del silicone, lattice e plastilina con colorazione ad alcool e grassi. Sempre dalle 17 via all’intrattenimento dedicato ai più piccoli, con truccabimbi e lo spettacolo di bolle di sapone giganti con Manuela Castello.

Gran finale alle 18:30 con l’evento clou di Let’s Go! Cosplay & Fun: la sfilata di cosplayer condotta da Louis Guglielmero. La sfilata prevede la premiazione, con l’assegnazione di buoni viaggio, di cinque categorie: il/la miglior cosplayer in assoluto, il miglior cosplayer maschile, la miglior cosplayer femminile, la miglior coppia e il miglior accessorio.

Prima della sfilata, alle 18.15, saranno consegnati gli attestati di partecipazione ai giovani che hanno contribuito alla realizzazione del progetto “Inclusion Call Musica e Arte Urbana”, presentato sull’Avviso Pubblico “Fermenti in Comune” 2021 promosso da ANCI e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche e il Servizio Civile Universale e dal Comune di Gorizia, che ha visto vincitore l’amministrazione comunale nella categoria dei Comuni medi, assieme ai partner Ial Fvg, associazioni Macross ed Examina. Il progetto è risultato anche vincitore degli Eurodesk Awards, nella categoria Empowering Young People, premio promosso da Eurodesk Brussel.

Modalità di iscrizione

Le attività sono libere e gratuite, con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti. L’attività di truccabimbi e dimostrazione di trucco di scena non prevedono iscrizione. Per informazioni e moduli di adesione scrivere a [email protected] o chiamare il +390481537089. Sarà comunque possibile iscriversi alla sfilata anche il giorno stesso, grazie al banchetto che sarà allestito sul posto dalle 15 alle 17.