Ex militare asserragliato in casa da 24 ore a Cordovado

Da ieri mattina un uomo di 55 anni è asserragliato in casa in un appartamento di Cordovado in provincia di Pordenone. All’interno dell’abitazione sono presenti numerosi fucili che dovevano essere sequestrati dalle forze dell’ordine.

I carabinieri erano andati a notificare all’ex militare, un provvedimento emesso dalla Questura di divieto di detenzione di armi e quindi il ritiro dei fucili per uso sportivo che aveva in casa.

L’uomo di trova in casa dal ieri pomeriggio. Scollegata luce e gas per evitare rischi. Gli altri residenti della palazzina sono stati fatti uscire e i i negozi della via sono stati fatti chiudere. Sul posto sono arrivati anche i reparti speciali dei carabinieri, gli artificieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza.

I negoziatori dei carabinieri stanno cercando di convincere l’uomo, che da quasi due anni e mezzo non esce di casa se non in casi eccezionali, a consegnarsi senza dover fare irruzione.

L’uomo sta utilizzando i video sui social per mandare messaggi ai negoziatori. In uno dei suoi ultimi video l’uomo continua a ripetere in continuazione la frase “Mi istigate al suicidio.”

https://youtu.be/UiLHYmxE-x0?t=11