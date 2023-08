Friuli Doc: come cambia la viabilità a Udine

Come di consueto Friuli Doc interesserà gran parte del centro storico e nei quattro giorni dedicati alla manifestazione anche il traffico verrà limitato in alcune aree.

In molte piazze infatti gli allestimenti cominceranno qualche giorno prima, per poi terminare il 13 settembre, due giorni dopo la fine dell’evento.



Si comincia con venerdì primo settembre alle ore 6 del mattino quando nell’area pedonale di piazza del Duomo e in piazzetta Bertrando saranno istituiti i divieti di sosta e transito. La polizia municipale ha reso noto che verranno rimossi i veicoli che intralceranno le operazioni di allestimento degli stand. Nelle aree limitrofe, ovvero negli stalli a pagamento di piazza Duomo, in via San Francesco, via Dei Calzolai, piazza Venerio, via Stringher e via Savorgnana (per l’area da Piazza Venerio a via Cavour) i divieti scatteranno alla stessa ora ma il giorno 4 di settembre.

Sabato 2 settembre alle 6 del mattino scatterà invece la costruzione del villaggio di piazza Garibaldi. Le limitazioni però riguarderanno solamente l’area antistante la scuola, ora destinata a parcheggio, mentre il traffico veicolare sulla vicina arteria non sarà interrotto. Nello stesso giorno dalle ore 15 scatterà l’interdizione al transito, oltre che alla sosta, di Piazza XX Settembre.

Lunedì 4 settembre, sempre dalle 6 del mattino, l’organizzazione sarà impegnata nell’allestimento delle aree più centrali: in via Manin, via Vittorio Veneto, piazza Libertà, via Lionello, via Mercatovecchio e in Largo Ospedale Vecchio (nel tratto tra il civico 9, la Chiesa di San Francesco, via Ginnasio Vecchio e via Beato Odorico da Pordenone) vigeranno i divieti di sosta e di transito.

Caso più complesso invece quello di via Aquileia, tra via Gorghi/via Piave e Porta Aquileia oltre che in piazzetta del Pozzo, dove i divieti di sosta e transito scatteranno sempre alle 6 del giorno 4 settembre, con indicazioni per la circolazione. In particolare non si potrà accedere in vicolo d’Arcano; via Stabernao saà “strada senza usita”, accessibile esclusivamente dai frontisti da viale Ungheria, ; chi si troverà in via Giusti proveniente da via Carducci verrà fatto svoltare a destra in via Della Rosta, potranno proseguire solamente i frontisti ma la strada sarà “senza uscita”; i vecioli provenienti da via del Pozzo verranno fatti svoltare a destra verso viale Ungheria, l’accesso in via Zoletti da viale Ungheria sarà vietato, eccetto che per i frontisti e chi vi arriverà da via Del Pozzo sarà obbligato a tornare su viale Ungheria. Tutti i veicoli che arriveranno da viale Ungheria saranno indirizzati a destra in via del Pozzo.

L’ultima area ad essere interessata dal villaggio di Friuli Doc 29 sarà piazza San Cristoforo. Dalle 6 di mattina di martedì 5 settembre anche questa zona sarà interdetta alla circolazione.

Tutte le ordinanze cesseranno alle ore 24 del 13 settembre. L’accesso a mezzi di soccorso ed emergenza e ai frontisti sarà sempre garantita. Per i cittadini che sono in possesso di un posto auto in zona privata nei tratti interessati dalla manifestazione, e saranno impossibilitati ad accedervi, è possibile richiedere un pass rilasciato dagli uffici per poter parcheggiare nelle zone a pagamento limitrofe all’area della manifestazione.