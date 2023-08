FRANZ FERDINAND a Lignano Sabbiadoro sul palco dell’Arena Alpe Adria. 31 agosto 2023

I Franz Ferdinand finalmente tornano in Italia per festeggiare i loro vent’anni di carriera. Domani a Lignano Sabbiadoro si terrà l’unica data nel nordest, all’Arena Alpe Adria all’interno della rassegna “Nottinarena” – organizzata da FVG Live e VignaPR – che oggi annuncia dunque il primo grande nome dell’edizione 2023. I biglietti sono disponibili www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Inizio concerto ore 21:00



Con questi appuntamenti celebrativi la band indie rock scozzese è pronta a infiammare nuovamente il pubblico italiano. Dal vivo proporranno il loro primo Best Of “Hits to the Head” che contiene tutti i loro grandi successi che dal vivo faranno ballare e saltare il pubblico: da Take Me Out a No You Girls, passando per Do You Want To, Ulysses, Love Illumination, This Fire, Can’t Stop Feeling e tantissime altre hit intramontabili. “È stato come scegliere la setlist di un festival: vuoi suonare i brani che sai che il pubblico vorrà sentire. Le hit. E quindi portiamo le hit sul palco. E dritte ai cuori e ai piedi delle persone.

Questo significa includere sicuramente i singoli, ma anche tutti quei brani che sai che sono in qualche modo speciali per la band e per il pubblico, tipo ‘Outsiders’. Poi ci abbiamo aggiunto anche due inediti registrati lo scorso anno: ‘Billy Goodbye’ e ‘Curious’, entrambi co-prodotti in fase finale con Stuart Price”, così ha dichiarato il frontman Alex Kapranos per spiegare la scelta della scaletta.



Con oltre 10 milioni di album venduti, 1,2 miliardi di stream, 14 dischi di platino, vittorie a Brit, Ivor Novello e Mercury Prize Awards, nomination ai Grammy e oltre 6 milioni di biglietti venduti per i loro incredibili concerti, i Franz Ferdinand sono una della più amate e influenti rock band del panorama alternative mondiale.



FRANZ FERDINAND “Hits to the Head Tour”

GIOVEDÌ 31 AGOSTO 2023 (inizio concerto ore 21:00)

LIGNANO SABBIADORO (UD), Arena Alpe Adria

Prezzi dei biglietti: posto unico € 36,00 + dp Biglietti in vendita a partire dalle ore 11:00 di venerdì 17 febbraio 2023 online su Ticketone.it, Ticketmaster.it, Vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone