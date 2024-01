A Spilimbergo “Il tesoro del Duomo”. Venerdì 2 febbraio

Nuovo evento di approfondimento per la mostra “Spilimbergo. Il tesoro del duomo”, esposizione che svela i tesori del complesso monumentale del duomo di Santa Maria Maggiore, visitabile fino al 3 marzo 2024 nello storico Palazzo della Loggia a Spilimbergo (PN). Venerdì 2 febbraio, alle 20.45, si svolgerà in duomo l’incontro dal titolo “Dalle immagini alle parole. Lungo il cammino di San Girolamo” al quale parteciperanno don Renato De Zan, dottore in Liturgia e Sacra Scrittura, e Maria Beatrice Bertone, direttricedel Museo del duomo di Udine, con intermezzi musicali e dedica al duomo di Spilimbergo del compositore Matteo Sarcinelli. Come si può intuire, la serata sarà incentrata sulla descrizione e sull’analisi di una delle principali opere in esposizione, il San Girolamo penitentedi Antonio Carneo (sec. XVII, olio su tela), che per la prima volta esce dai depositi per essere esposto al pubblico. All’incontro seguirà poi una visita serale straordinaria alla mostra nel Palazzo della Loggia. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

La mostra “Spilimbergo. Il tesoro del duomo” raccoglie beni artistici dal grande valore, alcuni dei quali alla prima esposizione pubblica, fra cui i dipinti dei Paggi reggistemma di Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone (sec. XVI), il già citato San Girolamo di Antonio Carneo (sec. XVII), i preziosi Codici miniati da Giovanni de Cramariis, (sec. XV-XVI), e ancora i paramenti sacri e l’oreficeria. Tutte le info su www.vivispilimbergo.it. All’evento di venerdì 2 febbraio seguirà un ultimo incontro di approfondimento, in programma il 16 febbraio, incentrato sui preziosi codici miniati esposti a Palazzo della Loggia. La mostra è visitabile il sabato e la domenica con orario continuato 10.00 – 19.00. Le visite guidate sono previste ogni domenica, alle 15.30, su prenotazione, contattando l’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica del Comune di Spilimbergo al numero 0427 2274, tramite WhatsApp al 329 6297148 o scrivendo a [email protected] .

“Spilimbergo. Il tesoro del duomo” è una mostra organizzata dalla Città di Spilimbergo e dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Spilimbergo, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Confartigianato Pordenone, in collaborazione con Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Ente Regionale Patrimonio Culturale Friuli Venezia Giulia, Diocesi di Concordia-Pordenone, Scuola Mosaicisti del Friuli e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Udine. Progetto a cura di Federico Lovison con la collaborazione scientifica di Maurizio d’Arcano Grattoni e le foto di Stefano Ciol.