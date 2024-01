Carnevale viennese a Udine mercoledì 31 gennaio con gli Amici della Musica

Il Carnevale è nell’aria e gli Amici della Musica propongono un concerto che anticipa le atmosfere dei giorni viennesi più colorati dell’anno. Il cartellone 2023 della 102sima Stagione prosegue così al Teatro Palamostre mercoledì 31 gennaio, con inizio abituale alle ore 19.22, ospitando ancora una volta i tre fratelli del Jess Trio Wien. Avevano debuttato proprio qui nel 1988, in una serata che aprì le porte a una fortunata carriera internazionale. A distanza di 36 anni, mantengono il loro legame con il Friuli e arrivano da Vienna con una sorpresa: questa volta infatti l’ensemble si allarga, aprendo alla new generation, sempre inconfondibilmente della famiglia Kropfitsch. Proporranno un Trio di Johannes Brahms e una selezione di brani di Joseph Lanner e Johann Strauß Sohn, tra cui i celeberrimi valzer “Wiener Blut”, “An der scho?nen blauen Donau” e “Kaiserwalzer”. A completare il programma, la Sonata per violino e pianoforte op. 35, composta dallo stesso pianista del gruppo, Johannes, docente presso la Wien Privatuniversita?t fu?r Musik und Kunst, dove è anche direttore del dipartimento tastiere e vicedirettore. Stefan è professore e direttore del dipartimento archi all’Università di Musica e Arte di Vienna e suona su un violoncello Josephus Gagliano del 1766. Elisabeth è titolare di cattedra presso lo stesso ateneo e suona su un violino Jean Baptiste Vuillaume del 1734. In un innesto generazionale, accanto a loro conosceremo al Palamostre il giovanissimo David, violinista agli esordi di una carriera che si preannuncia sfavillante, a giudicare dai numerosi concorsi già vinti.

